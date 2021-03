Neto recebe secretário de Estado de Desenvolvimento Social

Matéria publicada em 19 de março de 2021, 18:45 horas

Superintendente do Programa Empoderadas também esteve no gabinete junto com os secretários municipais de Esporte e Lazer e Ação Comunitária

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) recebeu na tarde desta sexta-feira, dia 19, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, e a superintendente do Programa Empoderadas de Prevenção e Enfrentamento a Violência Contra Mulheres, Erica Paes. O objetivo foi firmar parcerias entre o governo do Estado do Rio de Janeiro na área de assistência social, além de implantar no município o programa que ensina técnicas de defesa pessoal.

“Erica Paes estava em Volta Redonda quando anunciamos a implantação do programa “Mulheres de Aço” no município, uma parceria com o governo federal. O importante projeto consiste no desenvolvimento de técnicas corporais para prevenção e o enfrentamento à violência. Agora, ela retorna à cidade trazendo o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Bruno Dauaire, para conhecer Volta Redonda e desenvolver projetos em parceria com o governo do estado na área da assistência social”, afirmou Neto.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, que participou do encontro, Volta Redonda está em período de reestruturação dos equipamentos de assistência social. “Estamos trabalhando, por exemplo, na reabertura dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social). E sabemos que trazer o apoio do governo do estado significa mais qualidade e ampliação dos programas no município”, disse.

Rose Vilela, secretária municipal de Esporte e Lazer, ressaltou que o convênio para a implantação do “Mulheres de Aço” está firmado com o governo federal e já estão em andamento os processos para compra de material e contratação de pessoal. “Com a consolidação do ‘Mulheres de Aço’, queremos trazer pra cá o ‘Empoderadas’, que vai além da defesa pessoal na assistência às mulheres vítimas de violência, trabalhando ainda a prevenção”, falou.