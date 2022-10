Neto sanciona lei de Fábio Buchecha contra assédio sexual em ônibus

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 17:55 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto sancionou a lei de autoria do vereador Fábio Buchecha, criando o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo.Os objetivos são chamar a atenção para o alto número de casos de assédio sexual nos veículos do transporte coletivo, coibir o assédio sexual nos veículos do transporte coletivo e criar campanhas educativas para estimular denúncias de assédio sexual por parte da vítima e conscientizar a população e a tripulação dos veículos do transporte coletivo sobre a importância do tema.

Buchecha disse que tomou a iniciativa depois de receber diversas queixas sobre o tema em seu gabinete. Segundo ele, é importante que as empresas de ônibus colaborem com a iniciativa, disponibilizando as imagens captadas em câmeras instaladas no coletivos como prova e instalando os equipamentos em veículos que ainda não os tenham.

Além disso, as empresas de ônibus em Volta Redonda deverão criar uma ouvidoria para receber denúncias de assédio sexual e encaminhá-las à autoridade policial competente, afixar panfletos informativos com as devidas penalidades legais no transporte coletivo e nos pontos de ônibus, treinar motoristas para intervir nos casos de assédio sexual às mulheres e para encaminhar as denúncias; e usar sistema de videomonitoramento e sistema de localização via satélite com a tecnologia GPS para identificar os assediadores e o exato momento do assédio sexual.

A lei considera assédio sexual todo “comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador”.

Buchecha afirma que os assediadores devem ser identificados e punidos na forma da lei:

– Soube de um caso recente, no Estado do Rio, em que o assediador foi identificado quando praticava o crime e o motorista o conduziu para a delegacia – declarou.