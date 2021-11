Neto sanciona lei que determina fornecimento de absorvente a alunas da rede municipal

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 17:09 horas

Volta Redonda – O projeto de lei do vereador Paulinho AP que institui o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas Escolas Públicas de Volta Redonda foi sancionado pelo prefeito Antônio Francisco Neto e está em vigor. Existe a possibilidade de o material ser produzido na Fábrica de Fraldas do município, para economizar recursos públicos. O assunto está sendo estudado na prefeitura.

O projeto foi aprovado pela Câmara de Municipal no início de outubro e teve como principal justificativa o dado que as estudantes perdem em média 45 dias de aulas por ano, pois, quando estão no período menstrual, deixam de frequentar as atividades escolares.

— O objetivo é justamente evitar a evasão escolar das estudantes que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica e não têm condições de comprar esse item — destacou Paulinho AP.

O vereador disse também que o poder executivo e a própria secretária de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, já tinham sido receptivos à proposta.

— Antes de apresentar o projeto, eu conversei com o prefeito Neto e com a secretária de Educação Tetê. Eles foram receptivos e indicaram que não seria totalmente inviável a implantação dessa medida social que é tão importante, pois levará mais tranquilidade para as estudantes — completou.

Agora, o programa será regulamentado pelo poder executivo em até 60 dias, no entanto, em conversa com Paulinho AP, o prefeito Neto já apontou que o programa será viabilizado através da Fábrica de Fraldas, que também passará a produzir os absorventes higiênicos para serem distribuídos para as escolas municipais.