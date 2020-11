Neto segue candidato e com nome na urna independente de decisão do TRE-RJ

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 12:09 horas

Volta Redonda – Antônio Francisco Neto segue como candidato a prefeito e com nome na urna, independente da decisão que for tomada pelo TRE-RJ. O processo que decide sobre o deferimento ou indeferimento da candidatura de Neto está sendo discutido na Corte Eleitoral regional, mas um pedido de vistas adiou a decisão. O processo pode voltar à pauta nesta sexta, no sábado ou ficar para depois da eleição.

“Independente do que for decidido no TRE-RJ, o Neto segue candidato, com nome na urna e se receber mais votos vence a eleição. Na verdade, para todo recurso que ainda tiver de ser feito, o resultado da eleição influencia muito, pois o voto é determinante na decisão”, disse um dos advogados do candidato.

Segundo a defesa de Neto, a indecisão no TRE mostra que o caso não deveria ser analisado sem aprofundamento. “Mesmo o relator e a representante do Ministério Público no TRE admitiram que trata-se de um caso que possibilitaria também o deferimento. O MP, inclusive, citou que o TSE é que deverá nortear essa decisão”, ressaltou.

Após a decisão no plenário da corte regional, que pode vir a qualquer momento, cabem recursos no próprio TER, com os chamados embargos de declaração (recurso que tem poder de mudar o entendimento do julgamento). “Esse recurso é possível, até mesmo pelas dúvidas deixadas pelos julgadores até agora”.

Em caso de revés, a defesa deve entrar com os chamados embargos de declaração que ainda podem alterar os resultados. Em caso da candidatura ser indeferida, o caso vai ao Tribunal Superior Eleitoral. “Em Brasília, todos os precedente são favoráveis ao Neto. Não há dolo, não há ação insanável, não há qualquer indício de desvio de recursos. Acreditamos que essa situação seja resolvida em breve”, destacou.

O advogado disse ainda que a decisão em primeira instância deixou claro que Neto está em igualdade de condições com os demais candidatos dentro do processo Eleitoral, até que seja tomada uma decisão definitiva. “Neto é candidato, tem o nome na urna e se for o mais votado vence a eleição”.