Neto visita expansão do Hospital do Retiro

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2020, 17:45 horas

Volta Redonda – O candidato mais votado para prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM), o vice Sebastião Faria (DEM) e integrantes da futura equipe da área de saúde já arregaçaram as mangas. Neto aguarda uma decisão do TSE que valide sua candidatura para poder tomar posse, mas vai planejando ações enquanto a decisão não sai.

Nesta terça-feira, dia 8, o grupo foi até o anexo do Hospital do Retiro, na UniFoa, que tem dois andares com obras adiantadas para abrigar cerca de 70 leitos hospitalares.

Os trabalhos no local foram feitos na última gestão de Neto na prefeitura, mas ficaram parados nos últimos quatro anos. Pela avaliação feita nesta terça, segundo Faria, mais de 90% da obra foi deixada concluída em 2016.

Em um dos andares, serão 20 leitos de UTI e outros 15 de UI. Em outro, são 35 leitos de clínica médica. O objetivo agora é garantir recursos para terminar a obra.

A ideia inicial de Neto é que o espaço seja usado como um centro especial de tratamento para pacientes com Covid-19.

Segundo ele, os investimentos ficarão como legado para a rede municipal de saúde quando a pandemia arrefecer. “Teremos praticamente um novo hospital”, disse.

Ministério Público

Segundo informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE, o prefeito Samuca Silva e integrantes do Ministério Público estavam no Hospital do Retiro na tarde desta terça. O motivo seria a interrupção de atendimento ambulatorial, que a prefeitura está procurando restabelecer.