Noé Garcez lança plataforma virtual para pré-candidatura a prefeito de Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 17:17 horas

Barra Mansa – Nesta segunda-feira (13), o advogado Noé Garcêz (PSB), pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, lançou a plataforma virtual “Fala, BM”, onde os moradores do município poderão sugerir melhorias em diversas áreas do serviço público. O questionário, de apenas seis perguntas, pode ser acessado através do site noegarcez.financie.de de maneira prática e rápida.

O pré-canditato explica que em tempos de pandemia do novo Coronavírus, a plataforma virtual vai colaborar com a aproximação da população respeitando a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) de isolamento social.

“Acredito na construção de um plano de governo através da participação popular. Não há outra maneira de resolver os problemas do município que na seja conhecendo de perto as demandas da população. Por isso, aproveitamos os recursos tecnológicos disponíveis para receber sugestões e opiniões relacionadas às principais demandas de Barra Mansa. O questionário é bem resumido, fácil de usar e pode ser respondido em menos de cinco minutos. Acredito que será uma ferramenta de grande utilidade para a população, que está cada vez mais engajada politicamente. Através dessas respostas, alinharemos as estratégias de governo de acordo com as necessidades dos barramansenses”, destacou Noé Garcêz.

Além dos campos de contato e bairro, os participantes podem selecionar o serviço público que merece mais atenção no município. Entre as opções estão: Educação; saúde; assistência social, segurança Pública; desenvolvimento econômico; geração de emprego e renda; transporte e mobilidade urbana; servidores públicos; esporte e lazer e cultura; políticas afirmativas (Mulheres, negros, idosos LGBTQIA+, deficientes e outros). A plataforma também disponibiliza o campo para a população sugerir soluções específicas para Barra Mansa.