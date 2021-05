Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 20:46 horas

Itatiaia – A prefeitura divulgou na última sexta-feira, dia 14, um novo decreto, que mantém as medidas preventivas de controle e contenção de riscos relacionados ao novo coronavírus, que já estavam em vigor e amplia o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares.

De acordo com o documento, o horário de atendimento presencial ao público nesses estabelecimentos, que era até às 22h, passa a ser até às 00h.Após o horário serão permitidas apenas as modalidades delivery, drive-thru e entrega rápida com retirada do produto no estabelecimento (take-away).

O novo decreto também reforça que os estabelecimentos poderão continuar com suas atividades desde que cumpram, de acordo com a natureza da atividade econômica exercida, as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do coronavírus e as medidas profiláticas que ainda estão em vigor nos decretos nº 3.628/21, nº 3.640/21, do nº 3.645/21, e nº 3.657/21.

Entre as medidas a limitação em 50% da capacidade de lotação, considerando-se apenas o público sentado; a proibição da permanência de público em pé, a organização de filas, quando necessário, a fim de serem mantidos os espaçamentos de 1,5 metros entre as pessoas; o afastamento mínimo de 1,5 metros de distância entre as mesas; e a proibição de espaço reservado para pista de dança.

O decreto nº 3670 também passa a permitir apresentações com música ao vivo ou eletrônica nos estabelecimentos localizados no Município de Itatiaia, até as 23h.

Outra mudança que também consta no documento refere-se ao horário de circulação de pessoas nas vias, áreas e praças públicas que passa a ser de 00h às 5h. Na determinação anterior, a proibição era entre 22h e 5h.