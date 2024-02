Novo e PRTB lançam pré-candidatura de Bruno Marini a prefeito de BM dia 24

Barra Mansa – O Novo e o PRTB decidiram apoiar a pré-candidatura do empresário Bruno Marini à prefeitura nas eleições municipais de outubro. O evento de lançamento da candidatura está marcado para o dia 24 de fevereiro, na Av. Domingos Mariano, 170, no Centro de Barra Mansa. A frente, que se chamará Frente Partidária Mudança Inteligente, ainda vai buscar novos aliados.

A aliança se baseia em cinco temas centrais: inovação e tecnologia a serviço da vida e do desenvolvimento, saúde em primeiro lugar, educação para o futuro, direitos iguais a todos os cidadãos e fim dos privilégios e mordomias com o dinheiro público.

“Com a impossibilidade de reeleição do atual prefeito por já estar em seu segundo mandato, inevitavelmente haverá uma mudança de poder na cidade, mas a frente não aprova uma mudança que venha representar uma continuidade, por isso, acredita que somente o empresário Bruno Marini representa uma mudança real e inteligente para a cidade, visto que, Bruno Marini é um empresário bem-sucedido e um bom administrador, que no entendimento da frente, é o que a cidade precisa”, declarou José do Carmo Alves, coordenador da frente em Barra Mansa e presidente municipal do PRTB.