Novo secretário de Turismo e Cultura planeja Carnaval para junho em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O fisioterapeuta Juberto Folena de Oliveira Júnior assume, nesta semana, a Secretaria de Turismo e Cultura do município. A decisão foi tomada visando promover uma transição para 2021, planejando e deixando eventos organizados para a próxima gestão, como, por exemplo, a possibilidade de realização do Carnaval 2021 no mês de junho, por conta do avanço do novo coronavírus.

De acordo com Júnior, estar á frente do Turismo e Cultura “é um novo desafio, sobretudo por conta de estar em andamento projetos, construídos nesta gestão e que precisam de sustentabilidade para avançar em outro governo”.

“Temos projetos que foram costurando, muitos deles, em Brasília, e que, agora, necessitam caminhar, mesmo com a burocracia brasileira, para que sejam aplicados, de fato. Temos a intenção de deixar esta pasta melhor que pegamos; e gestão será a marca, com olhos na sustentabilidade”, completa.

Juberto Júnior relembrou que, um dos pontos será a possibilidade da realização do Carnaval no mês de junho, por conta do avanço do novo coronavírus. Além disso, frisou a importância de projetos, que estavam no papel, e precisarem sair dele, como, por exemplo, três estações de trem (Santana de Barra, Central do Brasil e a de Ipiabas).

“Nenhum governo que se preze pode pensar em fazer um Carnaval em fevereiro, sem que haja uma vacina contra este vírus letal. Vamos planejar, para quem estiver na pasta, a proposta da realização da maior festa popular do planeta, em junho. A Exposição Agropecuária ficaria para setembro”, pondera.