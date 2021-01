Novos secretários tomam posse em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 17:27 horas

Angra dos Reis – O primeiro dia útil do novo mandato do prefeito Fernando Jordão teve início nesta segunda-feira (4) com a posse do secretariado e a transmissão do cargo de vice-prefeito por parte de Manuel Parente para Christiano Alvernaz. O evento aconteceu no Salão Nobre e foi prestigiado pelos vereadores Helinho do Sindicato (presidente da Câmara), Titi Brasil, Jane Veiga, Luciana Valverde, Henrique Obina, Rubinho Metalúrgico, Branco, Jorginho Brum e Dudu do Turismo.

– Tive a honra de caminhar ao lado do Parente por quatro anos e ele sempre demonstrou espírito público apoiando as ações do governo. Tenho certeza de que ele continuará contribuindo muito conosco – agradeceu o prefeito.

Christiano Alvernaz frisou que seu trabalho será ajudar o prefeito a conduzir o município.

– Não podemos nos esquecer que nosso objetivo enquanto gestor público é melhorar a qualidade de vida da população. Desejo que os próximos quatro anos sejam de progresso e desenvolvimento – ressaltou o vice-prefeito.

Na ocasião Fernando Jordão apresentou Cláudio de Lima Sírio, o Ferreti, como o novo Secretário de Governo e Relações Institucionais, em substituição a Venissius Barbosa, que decidiu deixar a prefeitura para cuidar de assuntos pessoais.

– Venissius foi um grande secretário, tem minha confiança, saiu porque quis, contra a minha vontade, não queria ele fora nesse momento, mas Ferreti é funcionário de carreira, conhece como funciona a máquina pública e será bem-sucedido na nova função – elogiou o prefeito.

Além de dar as boas-vindas a Alvernaz e aos secretários empossados, o prefeito também agradeceu àqueles que deixaram o governo, mas que contribuíram para o município avançar em diversos setores.

O prefeito explicou também que mudanças foram feitas na estrutura do governo, três secretarias foram extintas e quatro criadas, mas enfatizou que não houve aumento de cargos.

– Realizamos algumas mudanças administrativas por meio de decreto. Não pudemos criar novos cargos devido à pandemia, o que fizemos foi adequar cargos para as novas secretarias – explicou Fernando Jordão.

Embora preveja um ano difícil devido à queda na arrecadação, o prefeito acredita que com “boas ideias e projetos inteligentes é possível captar recursos”.

O novo secretário de Governo revelou que a atual administração vai estabelecer metas que devem ser renovadas a cada três meses.

– Vamos trabalhar com organização, planejamento. Temos que ter uma gestão proativa e de resultado – destacou Ferreti.

SECRETARIADO:

Secretário de Governo e Relações Institucionais – Cláudio de Lima Sirio

Secretário de Finanças – Flávio Henrique de Sá

Secretário de Saúde – Glauco Fonseca de Oliveira

Secretário de Educação – Paulo Fortunato de Abreu

Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania – Eduardo Barbosa Sampaio

Secretário de Desenvolvimento Econômico – Aurélio Gonçalves Marques

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – Tiago Murilo Scatulino de Souza

Secretário de Administração – a definir

Secretário de Eventos – João Willy Seixas Peixoto

Procurador-Geral – Erick Halpern

Controlador-Geral – Roberto Peixoto

Secretário Executivo de Esporte e Lazer – Vítor Henrique Padilha Simões de Souza

Secretário Executivo da Juventude – William Gama de Souza

Secretário Executiva de Serviço Público – Miguel Arcanjo de Souza

Secretária Executiva de Parques e Jardins – Elisabeth Magalhães de Brito Sirio

Secretário Executivo de Cultura e Patrimônio – Andrei Lara Soares

Secretária Executiva de Gestão de Suprimentos – Márcia Regina Pereira Paiva

Secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca – Wagner Robison Meira Junqueira

Secretário Executivo de Obras – Alan Bernardo Coelho de Souza

Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil – Jairo Souza Fiães Lima

Secretário Executivo de Segurança Pública – Douglas Ferreira Barbosa

Secretário Executivo da Ilha Grande – Carlos Kazuo

Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Estratégica – André Luis Pimenta

Secretário Executivo de Assistência Social – Heraldo Luis França

Secretário Executivo de Saúde – a definir