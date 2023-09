“O Brasil está de volta.” Essa tem sido a frase repetida por Luiz Inácio Lula da Silva ao longo dos últimos oito meses, com o presidente utilizando o slogan para posicionar o Brasil e a si mesmo como um líder do hemisfério Sul que não está mais satisfeito com uma Organização das Nações Unidas ultrapassada.

Em um discurso voltado à defesa de mais espaço para os “países em desenvolvimento”, Lula criticou o neoliberalismo, apontando para a desigualdade econômica e política que afeta as democracias em todo o mundo. Ele também fez referências indiretas aos ex-presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos.

“O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas,” declarou Lula.

Em 2022, Lula frustrou a tentativa de reeleição do líder de extrema-direita, Jair Bolsonaro, que demonstrou pouco interesse em geopolítica ou diplomacia durante seus quatro anos no cargo. Lula, por outro lado, atravessou o globo e visitou 21 países nos últimos meses, dos Estados Unidos à China, Itália à Índia, Argentina a Angola. Ele buscou fortalecer a credibilidade do Brasil com cada visita de Estado e discurso, em um fórum multilateral após outro.

Na terça-feira, seu discurso na Assembleia Geral da ONU marcou seu retorno a esse pódio pela primeira vez desde 2009, o último ano de seu segundo mandato como presidente.

“O Brasil está se reencontrando, assim como a região, o mundo e o multilateralismo”, disse Lula. “Como eu nunca me canso de dizer, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar a contribuição devida para enfrentar os principais desafios do mundo.”

Bolsonaro ficou notoriamente conhecido por usar suas aparições na ONU para promover remédios falsos para a Covid, atacar jornalistas e propagar distorções e mentiras, um comportamento que ajudou a consolidar a reputação do populista como um pária internacional.

Lula adotou um tom mais lúcido e foi aplaudido repetidamente durante um discurso de 20 minutos.

A vitória eleitoral de Lula no ano passado foi a mais apertada na história moderna do Brasil, e o perigo da polarização feroz na jovem democracia brasileira ficou evidente mesmo depois que ele assumiu o cargo. Apoiadores de Bolsonaro invadiram a capital na tentativa de afastá-lo do poder. Muitos pensaram que Lula precisaria ficar em casa para se concentrar exclusivamente em questões domésticas e na cura de uma sociedade dividida. Mas ele buscou uma turnê internacional vertiginosa, mais típica do segundo mandato de um presidente.

Houve mais aplausos quando Lula comemorou os esforços iniciais de seu governo para enfrentar a crise climática e a destruição ambiental, que dispararam durante a administração de Bolsonaro de 2019 a 2023. “Nos últimos oito meses, o desmatamento na Amazônia brasileira foi reduzido em 48%,” disse Lula. A crítica de Lula ao embargo econômico a Cuba também provocou aplausos.

Analistas e apoiadores de Lula – que fez seu primeiro discurso na Assembleia Geral em 2003, um ano após sua histórica primeira eleição – manifestaram satisfação com seu foco em questões globais urgentes, como fome, desigualdade e a emergência climática.

O presidente brasileiro cobrou diretamente os “países ricos” pela lentidão no combate à fome, desigualdade social e aquecimento global, destacou a importância da defesa do “sul global” e pediu por uma distribuição mais equitativa da riqueza.

“A desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo ao nosso redor,” ressaltou.

No estilo brasileiro, Lula defendeu uma governança global que dê maior peso ao hemisfério Sul e advogou pela diminuição da dominação do dólar no comércio. Ele deixou claro que o Brasil não tem intenção de se alinhar com os Estados Unidos ou com a China, as duas maiores economias do mundo e os dois maiores parceiros comerciais do Brasil.

E ele se recusou a se juntar a Washington e à Europa Ocidental em apoio à luta da Ucrânia contra a invasão da Rússia – em vez disso, sugeriu um clube de nações para mediar as negociações de paz. Após o Tribunal Penal Internacional emitir um mandado de prisão para o presidente russo Vladimir Putin, Lula disse que revisaria a filiação do Brasil ao tribunal.

Os comentários de Lula sobre algumas dessas questões já despertaram a atenção em Washington, assim como críticas – e algumas delas estiveram presentes em seu discurso na terça-feira. O centro do discurso do presidente brasileiro foi o combate à desigualdade econômica, especialmente em relação às mudanças climáticas. Lula pediu às nações ricas que finalmente cumpram a promessa de contribuir com US$ 100 bilhões para o mundo em desenvolvimento.

O ENCONTRO DE BIDEN E LULA

Quando Lula assumiu o cargo em janeiro, alguns na administração Biden esperavam que ele se tornasse um aliado fervoroso, mas reconheceram que ele é mais um parceiro. Biden e Lula estão programados para realizar uma reunião bilateral em Nova York na quarta-feira e participar de um evento com sindicatos, disse o assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, a repórteres na sexta-feira. Os presidentes brasileiros e americanos, que falam primeiro e segundo na Assembleia Geral, geralmente se encontram nos bastidores por alguns minutos antes. Isso não ocorreu no ano passado, com Bolsonaro no cargo, pois naquela ocasião Trump adiou sua participação para o dia seguinte.

Em relação à guerra na Ucrânia, pelo menos, Biden parece ter se tornado mais disposto a ignorar as diferenças com aliados complicados que ele precisa manter por perto em prol da estabilidade. Sua abordagem pragmática ficou evidente na cúpula do G20 em Nova Deli neste mês, em suas interações amigáveis com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Esses dois líderes não hesitaram em dizer não a Biden e pouco consideraram quando ele levantou preocupações sobre seus registros de direitos humanos.

