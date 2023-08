OAB-VR entrega medalha Sobral Pinto a advogados com mais de meio século de carreira

Volta Redonda – A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Volta Redonda (OAB-VR) entrega nesta sexta (1º), às 11h30min, a Medalha Sobral Pinto, em homenagem aos advogados e advogadas que completaram 50 anos de profissão.

A direção da seção da OAB do Estado do Rio de Janeiro (OAB-RJ) será representada na solenidade por seu presidente, Luciano Bandeira.

A medalha, criada pelo Conselho Pleno da Seccional, recebe o nome do jurista Heráclito Fontoura Sobral Pinto.

De acordo com nota da OAB-VR, o advogado que dá nome à medalha “encerra em sua trajetória o ideal da profissão: conduziu a carreira com ética, destemor diante dos poderosos e compaixão pelos injustiçados de todos os matizes, até os contrários às convicções pessoais”.

A respeito de Sobral Pinto

Católico fervoroso, Sobral Pinto defendeu militantes comunistas, como Luiz Carlos Prestes e Harry Berger durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas (1937- 45). É dele a frase: “A advocacia não é profissão de covardes”.

Os homenageados

– Everaldo Laert Pereira Allemand (In Memoriam)

– Ettore Dalboni Da Cunha

– Paulo Lucio Pagano

– Denercy Villela Eiras

– Irlanda Teixeira Huguenin Gomes

– Enio De Miranda Puello

– Jonas De Carvalho (In Memoriam)

– Alda Fuzzati De Oliveira

– Ari Cabral

– Delvair Ferreira Da Silva

– Arleuse Salotto Alves

– Valdir De Oliveira Rocha

– Paulo De Almeida Pançardes

– Antônio Cláudio Rodrigues Barbosa Vianna

– Affonso Jose Soares

– José Nélio Pereira De Andrade

Inauguração

Ainda nesta sexta, às 10h:45min, será inaugurada a sala da OAB Volta Redonda no prédio da Justiça do Trabalho. O local funciona como um apoio ao trabalho dos advogados, pois oferece serviço de peticionamento com computadores, assim como é um ponto de breve descanso aos profissionais da instituição, onde podem beber café e água gelada durante seu expediente, além de reuniões com seus clientes. A diretora do prédio da Vara do Trabalho de Volta Redonda, a juíza Monique Kozlowski, também estará presente à inauguração.