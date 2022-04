OAB-VR inaugura sala de mediação

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 18:27 horas

Objetivo é permitir que clientes e advogados solucionem pendências sem necessidade de processo ético-disciplinar

Volta Redonda – A presidente da subseção da OAB em Volta Redonda (OAB-VR), Carolina Patitucci, juto com a ouvidora-geral da ordem, Cynthia Roma, e a presidente da Comissão de Mediação, Rita Logulo, inauguraram nesta segunda (25) a sala de mediação na sede da OAB-VR. O objetivo é providenciar um espaço para que clientes e advogados dialoguem e cheguem a uma solução das pendências entre eles, sem haver necessidade de um processo ético-disciplinar.

A OAB-VR recebe mensalmente entre dez e quinze pendências entre advogados e clientes, que agora podem ser resolvidas por mediação, sem a necessidade de abertura de um processo ético-disciplinar, que é demorado e pode trazer consequências para as partes.

De acordo com Cynthia Roma, a maior parte das pendências entre advogados e clientes se deve à falta de contato, e a mediação deve resolver a maior parte dos conflitos:

— Antes mesmo da abertura oficial da sala, já fizemos duas mediações que resultaram em acordos — diz.

Rita Logulo complementou, explicando que boa parte dos problemas se resolve quando as duas partes se falam e ouvem uma à outra:

— Quando as partes se ouvem e falam, um consegue entender a posição do outro e, na maioria dos casos, a questão se resolve — afirmou.

A presidente da OAB-VR agradeceu aos advogados presentes à cerimônia, especialmente à da diretora da ESA (Escola Superior da Advocacia), Izabelle Patitucci, que cedeu uma sala no espaço da escola para a criação da sala de Mediação: “foi uma cessão de pronto, sem titubear, atitude de quem sabe que está contribuindo para uma boa causa”, disse.

— A OAB-VR quer, na medida do possível, acolher em vez de punir. Sabemos que, em uma pequena parte dos casos, há falhas do advogado e é necessário o processo, mas, na grande maioria das vezes, é apenas uma questão de comunicação, e inclusive há a possibilidade de a mediação manter a relação advogado-cliente — afirmou.

Sobre a mediação

A mediação, como meio alternativo na solução de conflitos, é um instrumento de pacificação que leva as partes a entenderem a origem do conflito, dando-lhes a oportunidade de resolvê-lo sem a intervenção direta do juiz, ou o ingresso de processos administrativos, evitando assim, o desgaste de longas e custosas demandas judiciais e administrativas.

Nessa sala, com anuência das partes envolvidas, serão realizadas sessões de mediação para resolução dos conflitos que chegarem à Ouvidoria da instituição, entre pessoas da sociedade/clientes e advogados ou advogadas pertencentes aos quadros da ordem.