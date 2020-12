OAB-VR retoma prestação de serviços a associados

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 17:40 horas

Volta Redonda – O novo presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Volta Redonda (OAB-VR), Rodrygo Monteiro, afirmou que inicia seu mandato-tampão à frente da entidade com os objetivos de unir a categoria e de atrair os advogados para contribuírem com a Ordem, ajudando a qualificar e dar mais conhecimento aos recém-formados.

Além disso, Monteiro quer que a OAB-VR volte a prestar serviços aos advogados, principalmente aos que estão em começo de carreira:

— Precisamos valorizar o advogado, oferecendo a ele serviços que lhe permitam exercer sua profissão com dignidade — disse.

Rodrygo Monteiro afirmou que o período de isolamento social imposto pela pandemia, e o consequente fechamento de espaços de trabalho compartilhado que a Ordem oferecia a advogados na cidade – em sua sede e também no Fórum – geraram muitos transtornos para advogados iniciantes:

— Muitos profissionais em início de carreira não têm acesso a computadores, internet, fotocopiadoras e impressoras. Eles se valiam de nossos espaços na sede da OAB e no Fórum para atividades essenciais à profissão, como o peticionamento eletrônico. Com a sede e o espaço da OAB fechados, muitos não puderam trabalhar e ficou ainda mais difícil para eles sobreviver do Direito — disse o presidente da OAB.

Segundo Rodrygo, isso vai mudar, com o necessário respeito às medidas de segurança para o combate ao Novo Coronavírus.

— Vamos reabrir a Sala do Advogado no Fórum de Volta Redonda, que oferece 16 computadores com acesso à internet, sala de reunião, impressora, fotocopiadora, cafezinho e água. Vamos reabrir também a sala de peticionamento eletrônico. A mesma coisa será feita na sede da OAB. Enquanto perdurar a pandemia, vamos limitar a ocupação desses espaços a 50% de sua capacidade, mas os advogados já poderão contar com essa importante ajuda, que para muitos deles representa a melhor maneira de ter um local de trabalho — declara.

Além disso, o serviço de transporte por vans entre a sede da OAB e o Fórum vai ser retomado – também com o limite de 50% de capacidade do veículo. Isso, de acordo com Monteiro, representará grande ajuda para os profissionais do Direito, permitindo acesso rápido e gratuito ao Fórum, que em Volta Redonda fica fora do Centro da cidade.

Apoio

O Presidente da OAB Volta Redonda – 5a. Subseção, Rodrygo Monteiro, reuniu-se na tarde de ontem (10), com o Presidente da Seccional do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira. O encontro aconteceu na Capital carioca, tendo como pauta principal a reestruturação da Entidade no Município de Volta Redonda. Na reunião, Luciano Bandeira destacou seu total apoio à nova gestão.

“Conheço o Dr. Rodrygo Monteiro, e sei dos seus ideais em prol da classe. Dr. Rodrygo tem mais de dez anos na área da advocacia, sempre realizando um trabalho íntegro e correto. Fiquei muito feliz em saber de sua conquista. Vamos juntos envidar todos os esforços, em prol da reestruturação e crescimento da entidade”, afirmou Luciano.