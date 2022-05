Obras para mobilidade urbana foram pensadas para o presente e o futuro

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 18:18 horas

Mudanças vão reestruturar o trânsito, interligando todos os modais: transporte público, ciclovia e circulação de moradores, agilizando deslocamento entre os setores Norte e Sul

Volta Redonda – O trânsito que todos conhecem na Volta Redonda de hoje está com os dias contados. A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, ‘startou’ o maior conjunto de obras de mobilidade urbana de toda a história da cidade. Um projeto de R$ 140 milhões. As obras vão reestruturar o trânsito, interligando todos os modais: transporte público, ciclovia e circulação a pé, agilizando o deslocamento entre os setores Norte e Sul da cidade. Esses investimentos irão facilitar o dia a dia da população.

Conheça as obras que vão mudar Volta Redonda:

– Construções de dois viadutos

Um deles vai ligar os bairros Jardim Amália e Aterrado, facilitando a passagem de caminhões e veículos oriundos da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). O outro será erguido no bairro Voldac para aumentar a velocidade no cruzamento entre as avenidas Nossa Senhora do Amparo e Sávio Gama, no Retiro. Construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco, levando parte do trânsito para a Avenida do Canal, via que também será revitalizada com asfalto e sinalização.

– Construção de ponte sobre o Rio Paraíba do Sul

Construção de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que terá 418 metros e receberá também uma ciclovia. Ela ligará os bairros Aterrado e Aero Clube, chegando até a Radial Leste. Esta nova passagem vai agilizar a chegada ao fórum da cidade e à Universidade Federal Fluminense (UFF).

– Criação de 18 Km de ciclovias

O uso da bicicleta de uma forma segura também será estimulado, com a construção de 18 quilômetros de ciclovias que ficarão no entorno da Usina Presidente Vargas e entre os bairros Santa Cruz e Niterói. Este novo sistema vai ser interligado a ciclovias já existentes.

– Corredor exclusivo para ônibus

Construção de uma via de 15 quilômetros exclusiva para o transporte público, promovendo a recomposição de todo o pavimento e sinalizações viárias. Todas essas melhorias farão parte de um sistema de controle de tráfego em tempo real.

– Acessibilidade

Adaptação e revitalização de seis quilômetros de calçadas, garantindo a segurança, conforto e acessibilidade a pedestres.

– Iluminação com luzes de LED em todos os bairros

Mais de 27 mil pontos de iluminação serão trocados em todos os bairros da cidade. As lâmpadas de sódio (amarelas) darão lugar as luzes de LED, trazendo mais visibilidade e segurança.