Oito dos quinze pedidos de registro de candidatura a prefeito de Volta Redonda estão pendentes

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 14:32 horas

Volta Redonda – A Justiça Eleitoral de Volta Redonda divulgou resultados parciais de julgamento dos pedidos de registro de candidaturas a prefeito de Volta Redonda. Dos 15 candidatos, três foram indeferidos – Carlos Alexandre Honorato, o Cerezo (que disputaria sem partido), Luiz Eugênio (PCO) e Mônica Teixeira (PSTU).

Outros quatro foram deferidos – Baltazar (PSD); Samuca Silva (Coligação Trabalho e Coragem – PSC, PL e PP); Alex Martins, que disputa pela Coligação Pra fazer Volta Redonda melhor (PDT, Rede e PSB); e Dayse Penna, da Coligação Por uma Volta Redonda que vale a pena viver (PROS, PSL e PSDB).

Oito processos de registro de candidatura estão pendentes de decisão: Benevenuto dos Santos (Avante); Cida Diogo Coligação A esperança de volta (PT e PV); Evandro Gloria (Cidadania); Hermiton Moura Coligação Juntos pela mudança (Republicanos e PRTB); Juliana Carvalho (PSol) e Neto Coligação Vontade popular 2020 (DEM, PTB e PMB); Granato Coligação Juntos podemos mais (MDB, PODE e Solidariedade) e Professor Habib (PcdoB).

Em relação ao candidato Professor Habib, o MPE opinou pelo indeferimento do registro, pelo fato do mesmo não ter cumprido as exigências de prazo eleitoral para apresentação de documentação.

No caso do candidato Benevenuto, o MPE (Ministério Público Eleitoral) opinou pelo deferimento do registro, que ainda aguarda sentença judicial. O mesmo ocorre com os pedidos de Evandro Glória, Hermiton e Juliana, que também aguardam decisão judicial, mas já têm parecer favorável ao registro emitido pelo MPE.

Já o pedido de registro da candidata Cida Diogo, surge como pendente por conta de um cargo público que a petista ocupava em Niterói, nos últimos seis meses, sendo que não houve desincompatibilização. Em relação ao candidato Granato, o registro surge como em exigência, por conta de informações quanto ao pagamento de uma multa eleitoral.

O registro de Neto aguarda parecer do Ministério Público Eleitoral para que a Justiça exare sentença no processo.