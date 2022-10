‘Ônibus Lilás’ do governo do estado atende mulheres em Pinheiral

Matéria publicada em 27 de outubro de 2022, 17:33 horas

Pinheiral – O município recebeu nesta quinta-feira, 27/10, o Ônibus Lilás, projeto da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de orientar e atender gratuitamente mulheres vítimas de violência doméstica. Realizado junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em alusão a campanha anual de ‘Outubro Rosa’, na Praça Luiz Gonzaga (centro), dessa vez o projeto abrangeu também as demais mulheres que tivessem interesse.

Foram disponibilizados os serviços gratuitos de isenção de taxas de 2ª via de documentos, casamento e união estável (com renda até dois salários mínimos), orientação jurídica, psicológica e de assistência social e, ainda, oportunidade de inscrição para cursos de qualificação profissional. Além disso, durante a ação as mulheres que passam pelo local também puderam aproveitar o artesanato da tradicional Feira dos Artesãos de Pinheiral, manicure gratuita e um stand de incentivo à leitura.

Os ônibus são equipados com salas fechadas para garantir privacidade às mulheres, com modelo de atendimento multidisciplinar para vítimas de violência. No local haverá uma psicóloga da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Pinheiral, uma assistente social e uma advogada disponibilizadas pelo Estado em esquema de plantão para os atendimentos necessários.

O prefeito Ednardo Barbosa esteve presente, junto com as secretarias municipais Patrícia Rivello, de Assistência Social e Direitos Humanos e Aline Gouvêa, de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo.