Ordenamento do turismo é tema de reunião em Itatiaia

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 17:15 horas

Itatiaia- O prefeito Irineu Nogueira reuniu-se na segunda-feira (27/06) com representantes das Secretarias Municipais de Obras, Planejamento, Administração Tributária e Ordem Pública. O encontro debateu ações para o ordenamento da atividade turística em Penedo. Uma das questões discutidas foi a organização dos operadores do setor, entre eles guias e bugreiros que levam os turistas para passeios pela localidade.

De acordo com o Secretário de Turismo, Denilson Sampaio, está sendo desenvolvida uma campanha de conscientização para guias cadastrados no Conretur (Conselho Regional de Turismo da Região das Agulhas Negras) e no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) do Ministério do Turismo para operar em Penedo. Segundo ele, as redes sociais estão sendo bastante utilizadas para conscientizar esses profissionais sobre a importância da regulamentação e ordenamento do setor.

Segundo Denilson, em relação aos outros operadores do turismo, a Prefeitura quer neste momento orientar a todos sobre a importância da formalização e da legalização de suas atividades. “Quem atua na cadeia produtiva do turismo deve ter em mente que aimplantação de um ordenamento turístico vai ser bom para todos, pois permite aos turistas usufruírem com mais qualidade dos atrativos. Isso significa maior fluxo de turistas, maior rentabilidade e mais geração de emprego”, afirma.

O Secretário Municipal de Planejamento, Miguel Monte, destaca que a pasta vem orientando os operadores do turismo sobre os procedimentos corretos para venda de pacotes e divulgação de suas atividades. O foco é a preservação do meio ambiente, respeito ao patrimônio turístico, bem como a prática do turismo sustentável e não predatório.

Segundo ele, quem caminha por Penedo muitas vezes muitas vezes é abordado de forma inconveniente, por vendedores que acabam tornado o que seria um lazer agradável em algo aborrecido. “O som também muitas vezes é demasiadamente alto. Quem visita Penedo quer usufruir da paz, da natureza, do charme do lugar. Isso hoje nem sempre tem sido possível. Enfim, é preciso um ordenamento sobre isso”, afirma.

Miguel destaca que é importante observar que qualquer tipo de propaganda, fixa ou móvel, deve respeitar normas dispostas no Plano Diretor de Itatiaia. “A abordagem de pessoas e distribuição de materiais impressos de divulgação de estabelecimentos comerciais, passeios turísticos e eventos, em vias públicas, só é permitida em frente aos próprios estabelecimentos, em locais que não existam estabelecimentos comerciais e que não atrapalhem o fluxo de passagem tanto de veículos quanto de pedestres, e em frente a locais em que houve prévia autorização do estabelecimento”, explica.