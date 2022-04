Pacientes com câncer terão atendimento prioritário em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 10:01 horas

Volta Redonda – Foi aprovado na Câmara de Volta Redonda, em segunda votação, o projeto de lei n.º 099/2021 de autoria do vereador Betinho Albertassi, que institui o ‘Fila Zero’. O programa consiste na obrigatoriedade das unidades de saúde do Município em priorizar o atendimento aos pacientes diagnosticados com câncer no agendamento de consultas ou exames, no prazo máximo de 72 horas após o encaminhamento médico.

O projeto é de extrema importância para quem tem a doença. Dados científicos mostram que a cada quatro semanas que se demore a iniciar um tratamento de câncer, aumenta-se a possibilidade de morte em mais de 13%, além de encarecer o tratamento.

De acordo com o vereador Betinho Albertassi, justifica-se a lei pela gravidade e evolução da doença se não tratada rapidamente. Pacientes com câncer não podem ficar em listas de espera.

– Queremos agilidade nas consultas e no início do tratamento do câncer, por se tratar de doença agressiva, que requer total atenção do Poder Público, com o objetivo de curar os pacientes.

O tempo médio para diagnóstico do câncer no Brasil é de 270 dias na rede pública de saúde. Essa demora faz com que cerca de 80% dos pacientes com algum tipo da doença comecem o tratamento em estágios mais avançados, portanto, com menores chances de cura. Para Betinho Albertassi, isso precisa mudar.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), no atual triênio (2020 a 2022), 1.875.000 pessoas estão sofrendo com câncer no Brasil.

O projeto agora segue para apreciação do prefeito Antônio Francisco Neto, que tem 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo.