Pampolha e Tutuca promovem atrações turísticas do Rio na Itália

Estado do Rio – Para promover os atrativos do Estado do Rio de Janeiro, o vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, e o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, se encontraram, na quinta-feira (7), em Milão, com operadores, agências de turismo e companhias aéreas do mercado europeu. A ideia é fechar novas parcerias, captar mais eventos e aumentar o número de voos, como os anunciados pela Ita Airways, que volta a realizar a operação direta entre Roma/Fiumicino e o Rio de Janeiro nos próximos dias.

– O Rio voltou a ser a porta de entrada de turistas de todo o mundo. O turismo está entre os setores mais importantes para a economia fluminense. É fundamental para o desenvolvimento do estado. Por isso, é importante levarmos um pouco dos destinos das nossas 12 regiões turísticas para outros países e estados brasileiros – afirmou o vice-governador.

Thiago Pampolha destacou ainda a retomada do protagonismo econômico e turístico do Aeroporto Internacional do Galeão, com o aumento da oferta de voos e a ampliação da lista de destinos nacionais e internacionais. O vice-governador ressaltou que o Governo do Estado foi o primeiro a buscar soluções para o fortalecimento do terminal, desenvolvendo um estudo entregue à União.

Dois dias antes, Tutuca reuniu operadores de turismo, companhias aéreas e autoridades do trade turístico e destacou os destinos turísticos do interior do estado como Costa Verde, Vale do Café e Agulhas Negras.

Na ocasião, o secretário Gustavo Tutuca apresentou a estrutura turística do Rio de Janeiro, que hoje possui 3.257 meios de hospedagem, mais de 750 transportadoras turísticas, 894 empresas organizadoras de eventos, 4.762 agências de turismo e mais de 10 mil guias disponíveis para a melhor experiência do estado. A Segurança também foi outro ponto destacado por Tutuca, que expôs investimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na ordem de R$ 1 bilhão nas forças de segurança.

A aquisição de Sistema de Videomonitoramento Urbano, câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas que serão instalados nas vias expressas, túneis e na orla carioca foram algumas das inovações mostradas ao trade. As potencialidades na recepção de eventos de inovação, tecnologia, negócios e cultura como o Web Summit, Rio Innovation Week, Laad Defence & Security, World Surf League e Rock in Rio foram alguns destaques.

Promoção em todo o mundo

O Governo do Estado vem investindo em ações de promoção do Rio de Janeiro como destino turístico internacional, com participação nas maiores feiras do mundo, como a Fitur (Madrid), BTL (Lisboa) e ITB (Berlim). Já foram realizados também eventos para o trade turístico de Lisboa, Londres, Nova York e Roma.

-Temos vocação para todos os tipos de turismo, não apenas para lazer. Somos também destino para negócios e eventos mundiais, como o G-20, principal mecanismo de governança econômica mundial, em 2024. Além disso, o Rio ampliou a capacidade de atendimento aos turistas. São disponibilizados mais de 3,2 mil locais para hospedagem, por exemplo. E, o mais importante: investimos em segurança pública mais de R$ 1 bilhão, essencial para atração de visitantes – explicou o secretário de Turismo.

Volta de grandes eventos

O estado voltou a ser sede de grandes atrações, como a Stock Car, a Copa Davis e o Rio Open de Tênis. Em 2022, foram mais de mil eventos, com destaque para Rock in Rio e Réveillon. Apenas em 2022, os turistas estrangeiros movimentaram 836 mil euros (R$ 4,6 milhões) na economia local. A previsão para este ano é de R$ 6,9 milhões.

Também participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, e o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques.