Pandemia impõe restrição na diplomação dos eleitos em Piraí

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 16:13 horas

Piraí – A diplomação dos candidatos eleitos no município será realizada na próxima sexta-feira (dia 18), de 11h às 19h. Serão expedidos os diplomas do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos e até o terceiro suplente de cada partido.

O processo corresponde à etapa do processo eleitoral em que a Justiça Eleitoral reconhece os eleitos pelo voto popular que estão aptos a tomar posse no cargo eletivo. No entanto, devido à pandemia do Covid-19, excepcionalmente, este ano, a Justiça Eleitoral definiu que não será realizada cerimônia.

O edital assinado pelo juiz Victor Silva dos Passos Miranda, presidente da Junta Eleitoral de Piraí, estabelece que a entrega física dos diplomas será feita de forma individualizada, no Cartório da 30ª Zona Eleitoral, localizada no Centro de Piraí. Seguindo as regras de segurança sanitária, cada diplomado poderá ser acompanhado de no máximo dois convidados. A cerimônia de posse, também seguindo medidas restritivas, acontece no dia 1º de janeiro.

Confira a lista dos candidatos eleitos que serão diplomados:

Prefeito: 20 – Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, Tutuca (PSC);

Vice-prefeito: Ricardo Campos Passos (PATRIOTA);

Vereador: Alex Joaquim da Silva (PL);

Vereador: Luiz Fernando Colucci Júnior, conhecido como Júnior Dentista (PSB);

Vereador: Alexsandro Sena Silva, o Sena (PDT);

Vereador: Mário Hermínio da Silva Carvalho (PSB);

Vereador: João Carlos dos Santos Máximo (PDT);

Vereador: José Paulo Carvalho de Oliveira, o Russo (AVANTE);

Vereador: Ronaldo Correa Leite, o Didi (PATRIOTA);

Vereador: Vicente Celestino do Nascimento, o Vicente de Arrozal (MDB);

Vereador: Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, o Júnior Rocha (DEM);

Vereador: Wilden Vieira da Silva, o Prico (PSC);

Vereador: Carlos Alexandre Correia da Silva, o Xandeco (REPUBLICANOS).

Suplentes de vereador:

– Odenir Moreira Guedes (AVANTE);

– Rogério Gonçalves Barboza (AVANTE);

– Flavio de Almeida Ribeiro (AVANTE);

– Sebastião dos Santos Justiniano (DEM);

– José Otávio Ferreira de Abreu (DEM);

– Sebastião Lourenço de Souza (DEM);

– Darlei Gomes de Moraes (MDB);

– Maurino Antonio Moreira Filho (MDB);

– Wagnor dos Santos Oliveira (MDB);

– Paulo Cesar Leandro Simplício (PDT);

– Paulo Afonso da Silva (PDT);

– Claudia da Silva Rodgers (PDT);

– Wagner da Cunha Fortunato (PL);

– Márcia Angélica Santos Barbosa Pinheiro (PL);

– Paulo Cândido da Silva (PL);

– Rita de Cássia Teixeira de Barros (PSC);

– Wilson da Silva (PSC);

– Amanda Helena Teixeira de Oliveira (PSC);

– Roberto Horta Jardim Salles (PSB);

– Luana da Silva Lima (PSB);

– Enderson da Silva (PSB);

– Jhonatan Bernardo Ribeiro (PATRIOTA);

– Ronyeli de Souza Moreira (PATRIOTA);

– Tiago Barbosa Pereira (PATRIOTA);

– Renan Silva Gonçalves da Cruz (REPUBLICANOS);

– Valcimar Teixeira Ferreira (REPUBLICANOS);

– Edvaldo Neves da Rocha (REPUBLICANOS).