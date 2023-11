Paraty fica em primeiro lugar no índice de unidades de conservação no ICMS Ecológico - Diário do Vale

Rio – O município de Paraty foi anunciado nesta quarta-feira (8) como primeiro colocado no indicador no Índice de Unidades de Conservação, que faz parte dos critérios de distribuição do ICMS Ecológico. O prefeito Luciano Vidal foi ao Palácio Guanabara para receber a premiação.

Luciano Vidal lembrou as diversas unidades de conservação ambiental existentes no município e a atuação das comunidades tradicionais, como os indígenas, os caiçaras e os quilombolas, que têm papel destacado na preservação ambiental.

— Isso prova o trabalho e eficiência da equipe da nossa secretaria do Ambiente e das unidades de conservação — disse Vidal.

O prefeito também destacou que a cidade é Patrimônio Mundial declarado pela Unesco e agradeceu ao secretário municipal de Ambiente, Vinicius Soares de Oliveira, e ao vice-prefeito, Izaque Marendaz.

Paraty obteve ainda bom desempenho no Índice Final de Conservação Ambiental, que é o somatório de todos os critérios do ICMS Ecológico, ficando em nono lugar. Rio Claro foi o município da região com melhor posição geral, ficando em segundo lugar, logo depois de Cachoeiras de Macacu, o primeiro colocado. Esses dois municípios foram os únicos da região no “Top 10” do ICMS Ecológico.