Paraty marca presença na FIT Buenos Aires

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 18:31 horas

Com estande próprio, município apresentou atrativos turísticos na maior feira do segmento da América Latina

Paraty – A Secretaria de Turismo da Prefeitura de Paraty participa da Feira Internacional de Turismo, a FIT, realizada em Buenos Aires, na Argentina. O evento, que começou no último sábado, dia 1º de outubro, e se encerra nesta terça-feira, dia 04, apresenta as novidades e tendências em turismo e lazer da América do Sul.

Com stand próprio, Paraty aproveitou a oportunidade para divulgar o destino turístico e seus principais atrativos. Estima-se que 100 mil visitantes passem pelo evento.

A cidade é um dos locais com maior potencial turístico do país e detém os títulos de Patrimônio Mundial, Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco e primeiro sítio misto do Brasil (cultura e biodiversidade).

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, falou sobre a importância de marcar presença em grandes eventos como a FIT 2022. “O turismo é a nossa indústria e a principal atividade econômica da cidade. A participação em feiras nacionais e internacionais é uma das estratégias utilizadas para promover nossa cidade, que desponta cada vez mais como um dos destinos mais desejados pelos turistas”.

A secretária adjunta de Turismo, Sandra Barros, falou sobre a participação de Paraty na FIT 2022. “É uma imensa alegria estarmos aqui representando a cidade de Paraty em um evento com mais de cinquenta países, a maior feira da América Latina, e ter pessoas que vêm visitar o nosso estande, felizes e surpresas com Paraty estar aqui e outras pessoas conhecendo o nosso destino, quanto potencial nós temos. Isso é importante para a atividade do turismo da nossa cidade.