Paraty recebe prêmio ‘Prefeitura Empreendedora’ do Sebrae com projeto de fazendas marinhas

Paraty foi uma das vencedoras da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2024. A cidade conquistou o prêmio na categoria ‘Empreendedorismo Rural’, com o projeto desenvolvido com a criação de algas marinhas. Após a fase estadual, o município vai concorrer à etapa nacional.

O prefeito Luciano Vidal, o secretário de Pesca Saulo Vidal e parte da equipe técnica envolvida representaram o município na premiação, que aconteceu quarta-feira (27), no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro.

A conquista contribui com os avanços das políticas focadas na algicultura e maricultura, atividades relacionadas a economia do mar. Ao todo, foram 62 municípios inscritos no prêmio e 85 projetos concorrendo em 10 categorias.

“É uma alegria e uma satisfação muito grande conquistar esses tantos títulos para nossa cidade. Esse prêmio é para vocês pescadores, caiçaras, para vocês maricultores que acreditam e acreditaram no desenvolvimento socioeconômico de Paraty, na economia do mar e na economia azul”, disse Vidal logo após a premiação.

O prêmio é fruto de investimentos da Prefeitura de Paraty, por meio das secretarias municipais de Pesca e do Ambiente, com o apoio do SEBRAE, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e dos pescadores da Colônia Z 18.

“Para o Sebrae é uma alegria ter essa coroação a cidade de Paraty, porque de fato reflete todo comprometimento e toda a questão inovadora que o município traz no desenvolvimento do território, no benefício da comunidade rural, costeira e originária”, celebrou Tuane Rodrigues, representante do Sebrae regional.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora – PSPE é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais com vistas à melhoria do ambiente de negócios e ao desenvolvimento territorial.

“Agradecer ao Sebrae, a Secretaria de Pesca, a todos os envolvidos. É um prazer muito grande conquistar esse prêmio e levar para Paraty a sustentabilidade, o projeto das algas marinhas, e trazendo recursos, trabalho e gerando renda para o município”, conclui o secretário Saulo Vidal.

Agora, a cidade vai representar o Estado do Rio na escolha dos finalistas que participarão da etapa nacional, em Brasília. A cerimônia está prevista para junho, quando os primeiros colocados de cada categoria dos estados serão avaliados pela comissão nacional.

Casa do Empreendedor

A Casa do Empreendedor, Trabalho e Renda de Paraty – RJ recebeu do Sebrae, na terça-feira (19), o Selo Ouro pela excelência no atendimento ao cliente. O projeto integra ao programa Selo Sebrae de Excelência.

A conquista do Selo Ouro identifica o nível de excelência no atendimento, concedido a quem consegue cumprir todas as metas propostas durante o ano de referência em um prazo determinado. À frente do equipamento está a Secretaria Municipal de Finanças com o empreendedorismo em Paraty.

A Casa do Empreendedor concorre agora ao Selo Diamante, uma premiação em nível nacional.