Parque da Cidade pode ganhar pista de kart

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 17:37 horas

Rodrigo Drable se reúne com lideranças política e discute projeto para o parque em diversas áreas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable se reuniu, nesta quinta-feira (01), em seu gabinete, com autoridades do Estado do Rio de Janeiro para apresentar o projeto de requalificação urbana do Parque da Cidade, que terá áreas para a promoção de esporte, cultura e lazer. Na parte da manhã, o chefe do Executivo esteve com o deputado estadual Ronaldo Anquieta e o ex-deputado federal Deley de Oliveira. Já na parte da tarde, recebeu a visita do secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos. Em ambos os encontros, estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores Luiz Furlani e o vereador Daniel Maciel.

O projeto de requalificação urbana do Parque da Cidade conta com pistas de kart e de skate, área de eventos, anfiteatro, teleférico, bares, restaurantes, estacionamento, quiosques, playground, escola inclusiva, banheiros, área administrativa e um lago.

O encontro com o deputado Ronaldo Anquieta teve como objetivo alinhar a instalação da pista de kart. Durante a reunião, Drable falou sobre o projeto. “Vou transformar o Parque da Cidade na maior área de lazer da região. O deputado Ronaldo Anquieta está nos trazendo a pista de kart, dando o pontapé inicial nessa transformação”.

O deputado estadual Ronaldo Anquieta reiterou a parceria entre município e estado.

-Coloquei o gabinete à disposição da cidade para que a gente possa potencializar algumas ações. O prefeito Rodrigo me apresentou o projeto do Parque da Cidade, onde existe uma demanda para a criação de uma pista de kart. Já me coloquei à disposição para conseguir este recurso. Este projeto tem uma relevância muito grande não só para a cidade, mas para o estado, através da geração de emprego e potencialização do turismo – disse.

O encontro aconteceu por intermédio do ex-deputado Deley, que falou sobre a participação no projeto.

-O deputado Anquieta me pediu essa agenda com o Rodrigo. Esse é um grande desejo do prefeito e que também é um sonho meu. Sempre olhei para o Parque da Cidade e fico feliz em ver esse projeto pronto e com a promessa do governador. O que faltava era justamente a questão da pista de Kart que o deputado se comprometeu – afirmou.

Parcerias

Já no início da tarde, Drable recebeu o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, para firmar parcerias para o projeto e outras ações para Barra Mansa.

Max Lemos elogiou o trabalho realizado no município. “Fiquei impressionado com o projeto do Parque da Cidade. Quero parabenizar o prefeito pelo Pátio de Manobras, que é a mudança na história de Barra Mansa. Parabéns, eu estou muito feliz por ter vindo aqui visitar em nome do nosso governador, parabéns mais uma vez”.

Drable agradeceu a visita do secretário. “Fico realizado em ouvir suas palavras e pensar que vem de uma pessoa que transformou a realidade de uma cidade como Queimados. Você realizou o sonho de uma Baixada Fluminense inteira em se reerguer. Você é um cara transformador e eu tenho certeza que neste momento de reestruturação do Governo do Estado, junto com o Cláudio Castro, você vai fazer grande diferença e eu fico aqui na expectativa, ansioso, para que a gente possa vir a fazer esse projeto acontecer e transformar a vida do barramansense”.