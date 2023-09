Parte Alta da Nova Conquista recebe obras de infraestrutura

Itatiaia – O prefeito Irineu Nogueira inspecionou nesta terça-feira (12), juntamente com o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Altamir Barreto, a chegada do material e maquinário para o início dos trabalhos de drenagem e esgotamento sanitário, que antecedem a pavimentação asfáltica, da parte alta do bairro Nova Conquista. De acordo com o responsável pela pasta, os serviços contemplam, entre outros pontos, a rede de drenagem fluvial e de esgoto, com manilhamento, bocas de lobo, caixas de inspeção, meio-fio e, posteriormente, o asfaltamento.

Segundo Altamir, as frentes de obras estão acontecendo em diversos pontos de Itatiaia. Um exemplo é a troca da tubulação de água que abastece os bairros Vale do Ermitão e África II, com substituição da recapagem de vias. O Secretário ressalta que este trabalho está em fase de finalização.

– Nossas equipes vêm realizando intervenções em vários bairros, buscando atender as demandas dos munícipes – comenta Altamir.

O prefeito Irineu Nogueira lembrou que as obras que serão feitas na parte alta da Nova Conquista, atendem uma demanda antiga da comunidade.

“Nosso objetivo é sempre proporcionar maior qualidade de vida aos munícipes. A rede de drenagem e de esgoto, assim como o asfalto, são obras que a parte alta da Nova Conquista aguardava há algum tempo e que agora vamos realizar, levando mais comodidade e conforto aos moradores”, afirma.