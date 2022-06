Partido Verde inaugura nova sede

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 19:06 horas

Diretório de Barra Mansa recebeu visitantes e apresentou novos filiados nesta quarta-feira

Barra Mansa –

A maior legenda de esquerda da cidade de Barra Mansa está de casa nova. Foi inaugurada nesta quarta-feira, dia 29 de junho, a nova sede do Partido Verde (PV), localizada na Rua Pinto Ribeiro, nº 500, no Centro. O local ficou de portas abertas durante todo o dia para receber visitantes.

A inauguração contou com a presença de importantes dirigentes partidários, entre eles os presidentes do PV no estado do Rio de Janeiro, Carla Piranda e Roberto Rocco; do coordenador regional da legenda na Baixada Fluminense, José Venda; do presidente da Fundação Cultura e 1º vice-presidente do PV em Barra Mansa, Marcelo Bravo; o presidente da Câmara de BM, Luiz Furlani; do coordenador regional do PT, Samuel Marques; 1º,2º e 3ª suplentes do PV de Barra Mansa, Janio Viana, Ivan Nascimento, Ellen Monteiro, respectivamente, 1° suplente do PP de BM, Valtinho da Ambulância.

O coordenador regional do PV, Abílio Pedra, parabenizou toda a equipe pela nova estrutura. “Estou muito feliz pelo exemplo que Barra Mansa sinaliza para os outros diretórios da região: temos que botar o bloco nas ruas e estaremos presentes nas próximas eleições”, ressaltou.

A presidente do Partido Verde em Barra Mansa, Jeniffer Melgaço, destacou a projeção do PV no município com bons resultados eleitorais.

“Após seis anos conseguimos nos reorganizar e montar esse novo espaço. Esta inauguração é a reafirmação da importância da legenda no quadro municipal já que somos o partido de esquerda mais bem votado do município, com dois vereadores eleitos. Estamos de portas abertas à população”, destacou Jeniffer. Durante a inauguração, a legenda ganhou novos filiados.

Também compareceram à inauguração os vereadores Eduardo Pimentel, Cristina Magno, Deco e Pissula; os ex-candidatos a vereador Devanil Demacon e Katiucia; a presidente da OAB de Volta Redonda, Carolina Patitucci; Valter Oliveira e a esposa Carla; o presidente da Associação de Moradores do distrito de Amparo, Alan Carlos; o colunista social Fábio Soares; entre outros.