Pastor Washington Uchôa busca informações sobre brinquedos adaptados

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 21:12 horas

Volta Redonda – Na tarde desta terça-feira, dia 28, o vereador Pastor Washington Uchôa (Republicanos) esteve no gabinete do deputado federal Antonio Furtado, em Volta Redonda, para saber sobre o andamento da vinda, para a cidade, do projeto de instalação de brinquedos adaptados no zoológico municipal.

A solicitação da área de recreação adaptada foi um pedido do deputado à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, no ano passado. Mesmo com o interesse do governo em trazer para o Sul do Estado investimentos dessa natureza, a liberação da verba ainda não foi realizada.

– Entendemos a necessidade das crianças portadoras de necessidades especiais e as dificuldades que encontram para realizarem atividades de lazer. Estamos trabalhando para conseguir trazer os parques adaptados para Volta Redonda e outras cidades, mas dependemos da liberação do governo federal. Assumi um compromisso e vou continuar buscando as verbas para que essa área seja construída na cidade – explicou o deputado federal Antonio Furtado.

De acordo com o pastor, que é relator da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Pessoas com Necessidades Especiais e do Idoso na Câmara Municipal, a instalação desses brinquedos é muito importante para a cidade.

– Já fui procurado por diversas mães de pessoas com deficiência, que reclamam não ter um parque para levarem os filhos. Vou continuar lutando para que esses brinquedos sejam uma realidade em Volta Redonda – afirmou o vereador.