Pastores declaram apoio a pré-candidatura de Cristiano Gonçalves em Resende

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 18:18 horas

Resende – Pastores de diversas denominações evangélicas, declararam a adesão espontânea à pré-campanha de Cristiano Gonçalves (Republicanos) para prefeito. O ato foi seguido por um momento de fé e oração, quando o Apóstolo Eduardo Bravo, presidente da União das Igrejas e Pastores Evangélicos (Unigrejas) certificou a unção dos líderes para uma campanha de paz e vitória. Cristiano Gonçalves recebeu a unção com alegria e declarou que a cidade de Resende vai conhecer uma campanha totalmente inovadora. “Estamos dialogando com a sociedade, ouvindo as pessoas. A declaração de apoio dos pastores da Universal do Reino de Deus, na presença de líderes de outras denominações, é um bom começo para este desafio. Que Deus abençõe Resende”, declarou o pré-candidato.

De acordo com o pastor Reinaldo Suisso, da Unigrejas Rio de Janeiro, organizador da mobilização, ‘o momento é muito preocupante e os líderes devem orientar a igreja para um compromisso com os valores da família cristã. Somos muitos mas para sermos fortes, precisamos unir nosso esforço de fé e esperança. Cristiano Gonçalves tem este compromisso`, declarou.

Na sexta-feira, o pré-candidato realiza o lançamento do podcast Desafios do Amanhã, onde fará comentários sobre inovações, gestão pública, persuasão e criatividade. Desafios do Amanhã será disponibilizado no Google Podcast e em todas as plataformas para Andróid.

No sábado, dia 15 de agosto Cristiano Gonçalves reúne lideranças e apoiadores voluntários no Rancho Águas Pratas, na Itapuca, em Resende. Os organizadores do evento garantem rígidas regras e protocolos de segurança sanitária no local. Além das cadeiras isoladas em área ampla, haverá disposição de diversos frascos de alcool 70% e lavabos.

Apoiadores do projeto político, os deputados Delegado Antonio Furtado e Anderson Moraes (PSL), Renato Zaca e Áureo Ribeiro (SDD), já marcaram em suas agendas este encontro, com medidas de segurança, com o povo de Resende.