Paulinho do Raio-X diz que por orientação dos advogados não comentará prisão

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 09:49 horas

Volta Redonda – O vereador Paulinho do Raio-X fez seu primeiro pronunciamento público depois de ter sido filmado pelo prefeito Samuca Silva, supostamente cometendo atos de extorsão. Paulinho chegou a ser preso, mas obteve um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio e está em liberdade.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador afirma que seguirá orientações dos advogados e não comentará o caso. Paulinho afirma que “está bem” e agradece as mensagens de apoio que está recebendo.

Entenda o caso

No dia 14 de março, o vereador Paulinho do Raio-X (MDB) foi preso em flagrante quando se encontrava com o prefeito Samuca Silva para supostamente receber valores que faziam parte de um acordo para evitar o avanço de processos de impeachment contra o prefeito na Câmara Municipal.

Samuca foi o autor da denúncia do pedido de propina ao Ministério Público e entregou gravações contendo as conversas sobre o pedido de dinheiro. Ao depor na polícia sobre o caso, o prefeito informou que Paulinho disse a ele que mais dois vereadores seriam beneficiados com o dinheiro.

Samuca disse, no depoimento, que nunca conversou com outros vereadores sobre o assunto, mas em depoimento afirmou que tratava-se dos parlamentares Nilton Alves de Faria e Carlinhos Santana.

Os vereadores se defenderam. Neném, que atualmente é presidente da Câmara Municipal, emitiu uma nota oficial. Já Carlinhos Santana divulgou um vídeo sobre sua versão do caso. A Câmara Municipal abriu uma CPI para investigar o caso e deve convocar todos os envolvidos para depor.