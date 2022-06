Paulinho do Raio-X diz que quer reparar perdas emocionais que sofreu

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 22:21 horas

Volta Redonda – O ex-vereador Paulinho do Raio-X obteve uma vitória no tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Por unanimidade, os Desembargadores anularam a sessão da Câmara Municipal de VR que cassou o seu mandato em 2020, por entenderem que o ex-vereador não foi intimidado pessoalmente para ir á sessão, embora tenha recebido a informação por aplicativo de mensagem.

Paulinho do Raio X diz estar em busca de reparação para as perdas emocionais que sofreu durante o processo na Câmara Municipal de Volta Redonda, onde seu mandato foi cassado por decisão unânime dos vereadores. Cabe recurso da decisão, mas Paulinho afirmou que tem convicção de que as instâncias superiores (o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal) manterão o resultado.

— Aqueles foram dias muito difíceis. Eu vi uma máquina pesada do ódio vindo em minha direção. Falei para muitos que eu era inocente e que estava tudo errado, mas infelizmente não fui ouvido. Tive minha privacidade invadida, minha honra arranhada, mas segui em frente de cabeça erguida de quem não deve, não teme. O mandato que me foi tirado não pode ser recuperado, porque já terminou, e eu fui impedido de participar do pleito daquele ano, mas recuperar a minha honra como político, como ser humano e continuar buscando o bem da população foi, é e será sempre o meu alvo. Gostaria de agradecer aos muitos amigos que oraram por mim e por minha familia durante aquele grande deserto, mas o pior já passou e ficou o gosto de querer trabalhar ainda mais, pois observei que trabalhar e querer fazer o bem não é fácil. É lutar contra um sistema e eu estou me preparando mais ainda – declarou.