Paulinho do Raio-X nega envolvimento de Carlinhos Santana e Neném em pedido de propina

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 19:34 horas

Vereador afastado diz que o ‘Carlinhos’ a quem ele se referia nas conversas gravadas era outra pessoa, potencial candidato a vereador

Volta Redonda – O vereador afastado Paulinho do Raio-X voltou a negar que o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, e o vereador Carlinhos Santana fizessem parte da negociação que ele teve com o prefeito Samuca Silva, e que acabou com sua prisão.

Ele negou mesmo que tivesse mencionado o nome de Santana em uma conversa com o prefeito, que foi gravada. Segundo ele, o “Carlinhos” que ele mencionou naquela conversa é um potencial candidato a vereador. Paulinho não se lembrou de detalhes sobre essa pessoa para esclarecer à Comissão.

Os nomes de Neném e Carlinhos Santana foram envolvidos na denúncia – atualmente objeto de inquérito criminal – quando, em depoimento no processo criminal, o prefeito Samuca Silva afirmou que o vereador afastado teria citado o nome de ambos como co-participantes da propina que ele pedia ao prefeito.

Além de ter negado esse envolvimento em depoimento à CPI, Paulinho já havia enviado uma carta à Câmara Municipal onde negava ter autorização para pedir dinheiro em nome dos dois, e nega que o tenha feito.