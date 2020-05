Paulinho do Raio-X pede para depor dia 11 à ‘CPI da Injeção’

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 21:54 horas

Chefe de gabinete do parlamentar afastado entregou atestado médico dizendo que ele tem condições de depor

Volta Redonda – Em post publicado em sua página em uma rede social, o vereador afastado Paulinho do Raio-X afimou que vai depor no dia 11 para os integrantes da “CPI da Injeção”, nome dado ao colegiado por seu presidente, Rodrigo Furtado.

O DIÁRIO DO VALE apurou que a chefe de gabinete do parlamentar afastado entregou ao relator da CPI, Sidney Dinho, um atestado que afirma que Paulinho – acusado de corrupção passiva e resistência à prisão na Justiça, e investigado por quebra de decoro parlamentar na CPI – está em condição de depor.

O presidente da CPI, Rodrigo Furtado, disse que tem todo o interesse em colher o depoimento do vereador afastado, o que seria a última etapa antes da apresentação do relatório final do grupo.

– Sempre tive o desejo de que as investigações fossem conduzidas com transparência. Fico feliz que ele tenha se recuperado, depois de ter apresentado, quatorze dias após pedir o retorno à Câmara, um atestado dizendo que não tinha condição de depor por motivos psiquiátricos – disse Rodrigo, que afirmou que, por ele, o depoimento ocorre na próxima segunda-feira.