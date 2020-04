Paulo Baltazar e sua mulher, Marie, se filiam ao PSD

Matéria publicada em 4 de abril de 2020, 18:24 horas

Paulo Baltazar e Nelson Gonçalves permanecem em seus cargos no governo municipal e Marie é pré-candidata a vereadora

Volta Redonda – O ex-prefeito e ex-deputado federal Paulo Baltazar se filiou a ao PSD, partido que também abriga o ex-deputado estadual Nelson Gonçalves. Segundo informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE, a expectativa é que Marie Baltazar seja pré-candidata a vereadora. Já Nelson e Paulo Baltazar permanecem em seus cargos, respectivamente de secretário municipal de Estratégia Governamental e diretor do Hospital do Retiro, o que significa que eles não disputarão a eleição municipal.