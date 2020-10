Paulo Baltazar quer melhorias na merenda escolar

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 19:02 horas

Volta Redonda – No dia mundial da Alimentação, comemorado nesta sexta-feira, o candidato à prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Baltazar, propôs uma reflexão sobre temas como educação e nutrição. Segundo ele, escola e alimentação de qualidade têm que caminhar de forma intersetorial, colaborando para manter as crianças saudáveis

“Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, indicam que 16% das crianças no país estão acima do peso ideal. Por isso, sempre defendi uma merenda nutritiva e saborosa para nossos alunos”, disse Baltazar.

O candidato ainda ponderou sobre os problemas alimentares que a pandemia trouxe a diversos alunos da rede pública, que, segundo ele, “conseguiam sua única refeição diária na escola”

“É preciso ter um olhar atento àquelas crianças que dependiam da merenda escolar para poder comer. A pandemia nos pegou de surpresa e, de repente, várias crianças se viram sem uma refeição e aguardando verbas públicas para a compra de cestas básicas. A fome não espera e causa sofrimento”, concluiu Baltazar