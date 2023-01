Paulo Conrado assume Câmara de Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 12:57 horas

Novo presidente do Legislativo vai procurar prefeito para falar sobre prorrogação do abono dos servidores

Volta Redonda – O novo presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Paulo Conrado (SD), assumiu o mandato na manhã deste domingo (1º) e afirmou que uma de suas primeiras ações no cargo será procurar o prefeito Antônio Francisco Neto (União) para conversar com ele sobre o abono que foi concedido em julho ao funcionalismo. Conrado quer garantir a prorrogação do benefício para todo o ano de 2023, depois de ter recebido informações de que o pagamento seria interrompido em dezembro.

Outra prioridade de Conrado será a votação do Plano Diretor do município. O Executivo pediu que a mensagem fosse devolvida, para fazer alterações no texto. Até o momento, o presidente da Câmara não havia perguntado ao prefeito sobre o assunto, porque estava esperando a posse.

– Assumi o cargo hoje, e só hoje pude falar como presidente. É nessa qualidade que me cabe entrar em contato com o prefeito para tratar desse assunto. Se eu o fizesse antes, estaria precipitando as coisas – disse Paulo Conrado.

A cerimônia de transmissão do cargo foi rápida, com os pronunciamentos protocolares de Paulo Conrado e do presidente do ano de 2022, Sidney Dinho. Em clima cordial, eles agradeceram aos colegas e colaboradores, diante de dez parlamentares, servidores da Casa e alguns convidados.

O segundo vice-presidente, Vair Duré, assinou o documento de posse em nome dos demais integrantes da Mesa Diretora: Rodrigo Furtado (1º vice-presidente), Francisco Novaes Filho (1º secretário) e Betinho Albertassi (2º secretário).