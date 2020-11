Paulo Conrado comemora retirada de pauta de processo que poderia incluir questão de gênero no ensino fundamental

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 16:55 horas

Volta Redonda – O vereador Paulo Conrado comemorou a retirada de pauta, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pretendia modificar o Plano Nacional de Educação (PNE) para incluir no texto do documento a questão de gênero.

– É uma vitória que respeita a vontade da grande maioria da população que é contra a ideologia de gênero nas escolas. Mas foi uma vitória parcial, pois a matéria foi apenas retirada de pauta e não arquivada. Precisamos manter a mobilização – disse o vereador.