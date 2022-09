Paulo Conrado entrega exemplar do livro de Salmos em Braile à Biblioteca Municipal

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 17:23 horas

Volta Redonda – O vereador Paulo Conrado entregou nesta quinta (22) ao Secretário Municipal de Cultura, Anderson de Souza, um exemplar do Livro de Salmos em braile. Trata-se de uma doação para o acervo da Biblioteca de Volta Redonda- Raul de Leoni, que será disponibilizado ao público, garantindo aos deficientes visuais ter contato com essa parte da Bíblia para leitura, estudos e diversos trabalhos e pesquisas através de escrita e leitura tátil direcionada a deficientes visuais.

Paulo Conrado fez questão que essa entrega acontecesse nnessa data para homenagear e comemorar os 67 anos da Biblioteca. A Biblioteca Pública Municipal Raul de Leoni é uma biblioteca pública e municipal de Volta Redonda; seu acervo atual é de 20.000 títulos,— entre romances, literatura infanto-juvenil, livros didáticos, periódicos, jornais e revistas — com previsão de ampliação; localizada no interior do Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, funciona de terça a sexta, de 8h às 18h e aos sábados, de 8h às 14h30min.

“Fiquei muito emocionado, já tinha em mente essa iniciativa, mas pensei como poderia disponibilizar o Livro em braile para alcançar a quem precisa e fazer algo especial para o município por se tratar de uma parte da escritura sagrada. Eu já fui um frequentador da Biblioteca Municipal na minha época de estudante, quando por muito tempo funcionou na Rua José de Sá, bem pertinho da Câmara Municipal e na Ilha São João”, declara o vereador Paulo Conrado.

O Braile é um sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas. Surgiu na França em 1825, sendo o seu criador o francês Louis Braille que ficou cego, aos três anos de idade vítima de um acidente seguido de oftalmia.