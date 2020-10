Paulo Conrado pede apoio contra ADI que pode retomar ensino sobre gênero em escolas municipais

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 19:02 horas

Volta Redonda – O vereador Paulo Conrado protocolou na Câmara Municipal um requerimento pedindo apoio de todos os deputados federais doEstado do Rio para pautarem o Projeto de Lei 4754/2016 , que segundo o parlamentar, pode delimitar com mais clareza os limites entres os Poderes, ressaltando que o Congresso já deliberou sobre o assunto excluindo do Plano Nacional da Educação a imposição do Teoria de Gênero nas escolas do País e que não caberia nova apreciação pelo STF. O vereador lembrou que em 11 de novembro o Supremo deve julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que modifica o Plano Nacional de Educação para obrigar o estudo sobre gênero nas escolas de ensino fundamental.

– Essa ação, se julgada favoravelmente pelo Supremo, pode impor a Teoria de gênero nas escolas do Brasil já em 2021. A votação está prevista para o dia 11 de novembro no STF. Essa ADI tem por objetivo anular as conquistas democráticas ocorridas recentemente, especialmente em Volta Redonda, quando mobilizamos a grande maioria da população que se uniu e impediu que a Teoria de Gênero constasse no plano municipalde educação e fosse imposta nos currículos escolares indiscriminadamente, afrontando pais e responsáveis – disse o vereador.

Volta Redonda foi uma das primeiras cidades a aprovar uma lei, de autoria de Paulo Conrado, contrária a ideologia de gênero nas escolas e serviu de referência para diversas municípios do Brasil.

Paulo Conrado teve recente encontro com o Professor Felipe Nery, presidente do Observatório Interamericano de Biopolitica, onde o assunto principal foi a educação e a Teoria de Gêneros nas escolas.