Paulo da Gráfica comemora obras que vão diminuir alagamentos no bairro Santa Clara

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 17:17 horas

Barra Mansa – A finalização das obras da instalação de um mata-burro é motivo de comemoração entre os moradores do bairro Santa Clara, em Barra Mansa, por ser uma possível solução para reduzir os registros de alagamentos nas residências e no comércio na RJ-155, no trecho que fica em frente à Rua Olívia Bruno.

Apesar de se tratar de uma obra simples, tem grande importância para a comunidade e os moradores estão confiantes que suas residências não sofrerão mais com alagamentos. O vereador Paulo da Gráfica, responsável pelo pedido da obra, festejou junto com os moradores esta nova conquista:

– Para mim, como representante do povo, é uma enorme satisfação saber que contribuímos em amenizar sofrimentos de várias famílias, pois quando fui procurado por causa desse problema não me hesitei em buscar parcerias para solucionar o problema – comentou Paulo da Gráfica.

Obras na Rua 10 estão em fase final

Outra obra muito aguardada pelos moradores já está em fase final na Rua 10. No local, está sendo realizada obra de ampliação da tubulação de escoamento de água do córrego para também amenizar alagamentos constantes no bairro Santa Clara.

– A expectativa é evitar novos alagamentos com as cheias do rio Barra Mansa. O sonho dos moradores é a construção de uma galeria, como tem em alguns bairros de Volta Redonda, mas isso envolve emendas parlamentares, liberação, estudos e análises de vários órgãos ambientais. São soluções que variam de médio a longo prazo para serem resolvidas, o que iremos lutar para conquistar. Outra obra que tem sido bastante pronunciada pelo prefeito Rodrigo Drable, e que irá resolver definitivamente os alagamentos de todo o curso do rio Barra Mansa até o rio Paraíba do Sul, é a construção da barragem na altura da curva da morte. Esta obra na Rua 10, já é o começo para que as chuvas não prejudiquem mais a nossa população – detalhou Paulo da Gráfica.

Tudo foi possível para realização das obras graças a uma visita do vereador Paulo da Gráfica ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Rio de Janeiro, que após ajuda do Deputado Estadual, Marcelo Cabelereiro, conseguiu se reunir com o presidente Herbert Marques e o chefe de gabinete, Alexandre de Carvalho Junior, onde foi firmada a parceria com o município.

Além de amenizar os estragos causados pela chuva, a obra também vai impedir acidentes na via, como o ocorrido no ano passado, com um morador muito querido no bairro, nosso saudoso Zé Fogo, que morreu após ter caído com sua moto na cratera que ali existia por causa dos constantes alagamentos que aconteciam.

– Tenho expectativa que a obra impeça acidentes, que amenize os alagamentos e traga tranquilidade e segurança para os muitos pedestres que ali transitam diariamente – comentou o parlamentar.

Após se reunir com o prefeito Rodrigo Drable para discutir sobre a obra, o vereador Paulo da Gráfica se reuniu também com o presidente da Câmara, Furlani, o diretor executivo do Saae Adilson Rezende, a engenheira ambiental Juliana Santana Boaventura, o gerente de drenagem Luiz Feliciano Labatut, ambos do SAAE- BM, com o superintendente Afonso Claudio Melo, e o coordenador de manutenção Gelson Antônio Monteiro, ambos do DER-5° ROC/BM, quando foi confirmada o início da obra, o que já foi entregue para população em condições de uso.

– Gostaria de agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, ao deputado Estadual Marcelo Cabeleireiro, ao SAAE ao presidente da Câmara Furlani e ao DER-RJ pela parceria que proporcionou essa grande obra – finalizou Paulo da Gráfica.

Mais demandas para Barra Mansa

O vereador conseguiu outras demandas para Barra Mansa com a reunião no DER-RJ, como serviços de limpeza e capina que foi realizado em novembro do ano passado, além de pintura de faixas e instalação de redutores de velocidade na RJ-155, no trecho urbano entre as margens da Dutra e o bairro Santa Clara, o que será concluído assim que passar o período chuvoso.