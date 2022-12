Paulo Sandro assumirá presidência da Câmara Municipal de BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2022, 18:20 horas

Barra Mansa – O vereador Paulo Sandro assumirá neste domingo (1؟), em cerimônia prevista para as dez horas da manhã, a presidência da Câmara Municipal de Barra Mansa . O atual presidente, Luiz Furlani, vai se licenciar depois do fim do mandato, para assumir uma secretaria municipal no governo Rodrigo Drable.

A Mesa Diretora terá Paulo Sandro na presidência, Jefferson Mamede como primeiro vice-presidente, Gustavo Gomes na segunda vice-presidência, Demerson Novais como primeiro secretário e Rayane Braga na segunda secretaria.