Paulo Sandro toma posse na presidência da Câmara de BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 13:56 horas

Prioridades serão as reformas administrativa e física da sede do Legislativo

Barra Mansa – O vereador Paulo Sandro assumiu neste domingo (1º) a presidência da Câmara Municipal de Barra Mansa, cargo para o qual foi eleito em maio do ano passado, com 18 votos dos 19 vereadores da Casa. Um parlamentar anulou o voto. Junto com o presidente Paulo Sandro, foram eleitos Jefferson Mamede (1º vice-presidente), Gustavo Gomes (2º vice-presidente), Demerson Oliveira, o Deco (1º secretário) e Rayane Braga (2ª secretária).

O novo presidente afirmou que suas prioridades serão as reformas administrativa e física da Câmara Municipal. Paulo disse que a casa precisa se atualizar em termos administrativos, e as reformas físicas são urgentes. Segundo ele, desde que a sede da Câmara foi transferida do Palácio Barão de Guapy para o antigo Fórum, não foram feitas atualizações.

– A sede da Cãmara precisa de obras urgentes. Há vazamentos hidráulicos e problemas elétricos, com risco, inclusive, de incêndio – declarou.

O vereador Renan Márcio que foi empossado presidente da câmara de Porto real, também neste domingo, esteve presente na posse de paulo Sandro, junto com Ronário e Fernanda, também vereadores da cidade da sub-região das Agulhas Negras.O vice-prefeito de Porto Real, Rafael de Carvalho, o Rafa, também compareceu.

O ex-prefeito de Porto Real Ailton Marques, filho do vereador decano de Barra Mansa, José Marques, que está no seu sétimo mandato, o ex deputado e ex presidente da Câmara Municipal Ademir Melo, Luiz Batista de Barros, o Lula, e o deputado estadual eleito Tande e o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro também prestigiaram a posse de Paulo Sandro.

O coronel Rossi participou da cerimônia, representando o coronel Malheiros, do 5º CPA (comando de Policiamento de Área) da Polícia Militar. O ex vereador Elias da Corbama, hoje sub secretário da SMJEL, também compareceu, assim como o suplente de vereador Joãozinho do Ar.

Em seu primeiro mandato como vereador, Paulo Sandro se elegeu para a presidência da casa legislativa, onde já atuou como funcionário e assessor, com 18 votos. Durante seu discurso, o presidente agradeceu o apoio dos vereadores em sua eleição.

-Quero deixar bem claro que eu sempre prezei pela união desta casa. Todos os vereadores desta legislatura são maravilhosos, estamos há dois anos sempre em paz, fruto também da contribuição do presidente Furlani , que administrou a casa até aqui. Agradeço todos os votos que recebi na eleição da mesa, até mesmo o voto nulo- declarou o presidente.

Para sua gestão, o presidente destaca a união dos vereadores, com a finalidade de trabalhar pelo melhor para a população barra-mansense.

-Vamos continuar trabalhando, com união. Como sempre disse o ex-presidente desta casa Ademir Melo, se você pegar um palito de fósforo, ele se quebra com facilidade, se juntarmos 19 palito, não conseguimos quebrar. Vamos trabalhar pelo melhor relacionamento não só da casa, mas também com o Executivo. Tenho muita gratidão ao nosso prefeito Rodrigo Drable, que tem trabalhado incansavelmente pela nossa cidade e demonstrado um bom relacionamento com esta casa e seu secretariado. A casa vai andar de mão dadas, junto ao Executivo, para fazer uma Barra Mansa cada vez melhor. – afirmou Paulo Sandro.

O ex-presidente, vereador Furlani, também destacou o trabalho de união realizado pelos vereadores.

-Se tem algo que marcou os dezenove vereadores deste mandato foi o trabalho. Existem diferenças políticas, partidárias e ideológicas, que sempre foram respeitadas por todos. E o que todos procuraram fazer nestes últimos dois anos foi trabalhar em prol da nossa população – declarou o vereador Furlani ao passar o mandato da presidência para o vereador Paulo Sandro.