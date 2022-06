PC Alves lança pré-candidatura a deputado federal

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 15:16 horas

Paulo Cesar reuniu lideranças com a presença do presidente estadual do partido, no hotel Ano Bom, neste sábado (25)

Barra Mansa – O presidente do partido Republicanos de Barra Mansa, Paulo Cesar Alves, o “PC”, oficializa a pré-candidatura a Deputado Federal pela legenda neste sábado, dia 25, em Barra Mansa. O evento de lançamento ocorre no salão nobre do Ano Bom Palace Hotel, no bairro Ano Bom. A cerimônia, que teve início marcado para às 14 horas, conta com a presença do presidente estadual do partido, Luís Carlos Gomes.

PC confirmou, oficialmente, a disponibilidade do nome dele para compor a nominata de candidatos para as eleições desse ano à Câmara dos Deputados em Brasília pelo estado do Rio.

Considerado um dos nomes fortes da região, Paulo Cesar foi secretário de duas pastas em Barra Mansa, Fundamp (Fundo de Assistência Médica Permanente dos Servidores Públicos Municipais de Barra Mansa) e PreviBam (Fundo de Previdência Social de Barra Mansa). Formado em Direito, Gerência de Cidades e Administração Pública passou por cargos em câmaras de vereadores em Barra do Piraí e Teresópolis. Atualmente faz parte da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, na capital.

– Estamos colocando nosso nome à disposição do partido. Tenho certeza de que estamos preparando um projeto de futuro do Republicanos e para o estado do Rio de Janeiro – declarou Paulo Cesar.