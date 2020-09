PC do B aprova Jorge Alexandre Lucas como vice de Alexandre Habibe

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 15:40 horas

Indicação foi feita pela comissão política da legenda

Volta Redonda – A Comissão política do PCdoB de Volta Redonda aprovou o nome do jornalista Alexandre Lucas, como pré-candidato a vice na chapa com o professor Alexandre Habibe. Ele iniciou o movimento para que as eleições desse ano sejam transmitidas na TV, pois, segundo o jornalista, Volta Redonda tem sim emissora geradora de TV apta e disposta a exibir a propaganda eleitoral, – “a TV Rio Sul, na verdade é uma rede, com 4 TVs independentes, com cnpj e endereço próprio, e aqui na cidade fica localizada na Rua Dezessete – A, 370, casa, Bela Vista. A propaganda eleitoral gratuita em televisão pressupõe a viabilidade técnica da transmissão, e a TV Rio Sul tem como fazer o fracionamento da transmissão”, argumenta.

Lucas ainda argumenta que Volta Redonda tem mais de 200 mil eleitores e poderá ter segundo turno. “Dessa forma, até mesmo os argumentos técnicos podem ser deixados de lado, se o interesse coletivo do melhor esclarecimento da população for colocado em primeiro lugar. Deixar a população de Volta Redonda mais uma vez sem acesso a essa ferramenta em plena pandemia de covid 19 não se justifica de forma alguma.

Lucas, de 47 anos, tem pós-graduação em Linguística Aplicada pela UGB e Mestrado em Ciências da Linguagem pela UNISUL/SC, de Florianópolis onde morou por 10 anos. Ele foi líder estudantil na década 1990, atuou junto com Lindbergh Farias na UNE, atuou no movimento comunitário e sindical.

Depois de formado em jornalismo, atuou em diversas assessorias de imprensa, jornais e Televisão.