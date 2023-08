PCA ouviu mais de 600 moradores em nove localidades de Angra

Angra dos Reis – Desde o seu retorno, no mês de julho, o Programa Comunidades de Angra ouviu mais de 600 moradores de nove localidades do município, colhendo cerca de 500 demandas da população. Nessa semana, entre terça (14) e sexta-feira (18), a equipe esteve em campo em quatro regiões.

Na segunda-feira, 14 de agosto, os moradores da Enseada definiram as prioridades para o bairro. Em uma reunião na Escola Municipal Frei João Moreira, mais de 20 moradores elencaram, por meio de votação, as dez maiores necessidades da região. Demandas como a implantação de um posto de saúde no bairro, aumento no itinerário de ônibus e a cobertura da quadra foram as principais solicitações dos moradores.

– A presença dos moradores é essencial para trazer a melhoria na estrutura e no bem-estar da comunidade. O PCA possibilita uma união entre os moradores e Prefeitura, sendo essa aproximação fundamental para o desenvolvimento da Enseada – comentou Keli Aparecida, moradora do bairro.

Já na quarta-feira (16), foi a vez do Encruzo da Enseada receber a 3ª fase do programa. Na ocasião, também por meio de uma votação, a população elegeu as prioridades para o local, entre elas mais médicos no posto de saúde, a presença de agentes de abordagem social nas ruas e a limpeza e a manutenção das valas.

– Esse programa vem para aproximar a comunidade da gestão municipal. Mesmo sendo da associação de moradores, que também ouve a população, destaco a importância da Prefeitura implementar um programa como esse, permitindo que o poder público escute e entenda as verdadeiras necessidades dos moradores – comentou Jorge Gomes, presidente da Associação de Moradores do Encruzo.

O PCA ainda também iniciou a 1ª fase em duas localidades: na Porteira, nos dias 14 e 15, e no Camorim Pequeno, nos dias 16 e 17. Nessa etapa inicial é realizado um diagnóstico das necessidades locais baseado em conversas com moradores e líderes comunitários. Sem a necessidade de agendamento, basta o morador chegar no local e conversar com a equipe do Comunidades de Angra.

Após esta fase, as principais demandas serão compiladas e organizadas. Depois os moradores elegerão as prioridades para o bairro e, então, a o Conselho do Comunidades de Angra, composto com representantes de diversas secretarias da Prefeitura, elaborará um plano de ação que será adicionado ao cronograma de projetos e atividades a serem desenvolvidos no local.

– Ouvir as demandas é um passo fundamental para que a Prefeitura possa entender as necessidades do bairro. Eu, por exemplo, solicitei a cobertura da quadra, que vai trazer benefícios para a prática esportiva dos moradores do Camorim Pequeno – comentou Caio da Silva, morador da comunidade.

AGENDA DA PRÓXIMA SEMANA

21/08, ÀS 18H30

3ª Fase do PCA

Comunidade: Rua Mangaratiba (Japuíba)

Local: Rua Mangaratiba, nº 68 (Lava Jato do Paulista)

21/08 A 23/08, DAS 9H30 ÀS 15H30

1ª Fase do PCA

Comunidade: Camorim Grande

Local: Quadra do Camorim Grande

23/08, ÀS 18h30

3ª Fase do PCA

Comunidade: Japuíba

Local: Escola M. Tereza Pinheiro de Almeida

24/08 E 25/08, 9H30 ÀS 15H30

1ª Fase do PCA

Comunidade: Morro da Glória I

Local: Antiga Garagem da Colitur

25/08, 18H30

3ª Fase do PCA

Comunidade: Porteira

Local: Rua São José, nº 11, Centro Educacional Filadelfia (rua ao lado da Igreja Batista, próximo ao Campo da Porteira).