PDT faz aliança com PSB para eleição municipal em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 10:18 horas

Volta Redonda – O PDT (Partido Democrático Trabalhista) vai se unir ao PSB (Partido Socialista Brasileiro), na disputa pela prefeitura de Volta Redonda. Com isso, o então pré-candidato do PDT, Gerson Antunes, retira candidatura para que o partido possa apoiar Alex Martins (PSB).

Na noite desta quinta-feira, 10, foram empossados os integrantes do novo diretório municipal provisório do PDT, na Câmara de Vereadores. O evento contou com a presença do pré-candidato à prefeitura pelo PSB, Alex Martins.

“Essa aliança fortalece nosso projeto de governo que tem como base a participação popular e a garantia de direitos fundamentais para a população de Volta Redonda, além da busca por uma cidade sustentável, moderna, eficiente e mais humana”, disse Alex Martins, que fez uma breve apresentação da proposta de governo.

O presidente do PDT, que tomou posse na cerimônia, Welligthon de Oliveira Fragoso, disse que a legenda partidária está se unindo ao PSB em outras cidades do país. “Estamos fazendo esta discussão, democraticamente, buscando consolidar ações que garantam uma Volta Redonda melhor para os seus cidadãos”, destacou.

Wellington lembrou ainda a grande missão do PDT, que é difundir as ideologias do engenheiro civil e ex-governador do Estado Leonel Brizola e do antropólogo e ex-secretário de Estado de Educação Darcy Ribeiro, popularmente conhecido pelo seu projeto de escola pública em tempo integral. “Temos dois grandes ícones da política brasileira, que à frente do seu tempo, já entendiam que a educação é o pilar de sustentação para a formação de uma sociedade equilibrada e justa”.

A convenção do PDT acontece no próximo dia 16, às 17 horas, quando será homologada a coligação entre PSB e PDT.

Composição da nova diretoria:

Welligthon de Oliveira Fragoso – presidente

José de Souza Filho – vice-presidente

Jussara Ferreira – 1ª vice-presidente

Orlando Zamboti Neto – secretário

José Pereira do Nascimento – tesoureiro

Cristiane Silva Ferreira – vogal

Tarlili Luiz Durval Júnior – voga participará da aliança com o PSB para a disputa eleitoral deste ano