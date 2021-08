PDT oficializa Bisol e Porto em Itatiaia

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 18:00 horas

Itatiaia – O Partido Democrático Trabalhista realizou a convenção municipal na noite do dia 01 de agosto em Campo Alegre em Itatiaia. De forma híbrida, presencial e digital, o partido, por aclamação, oficializou os nomes de Bisol para Prefeito e Porto para vice-prefeito com objetivo de disputar as eleições do dia 12 de setembro. “Itatiaia vai voltar a sorrir”, afirmou Bisol comentando os constantes casos de corrupção que enstristecem a todos e que levaram à essa eleição suplementar.

O escolhido pelos trabalhistas para disputar o cargo de vice-prefeito foi o técnico em contabilidade Luiz Carlos Porto. “Conheço muito de contas públicas. O suficiente para fazer estancar esta farra que estão fazendo com o dinheiro público. Conheço o compromisso do Bisol e fico muito honrado em contribuir com nossa cidade nesta luta por limpeza e ética”, disse Porto.

O ato foi marcado por ampla participação dos movimentos sociais do Rio de Janeiro. Movimento negro, juventude, mulheres e sindicalistas manifestaram apoio ao projeto do partido em Itatiaia. O presidente nacional e estadual do partido, Carlos Lupi, abriu a tribuna de oradores com depoimentos sobre “Bisol tem o DNA gaúcho de nosso líder Brizola. Ele é uma pessoa de honestidade e grande competência para fazer da linda cidade de Itatiaia um modelo transformador de investimento em educação, com transparência e visão de futuro”

O deputado federal Chico D´Angelo se comprometeu em auxiliar o município com a destinação de verbas de emendas parlametares para a saúde e educação “A população saberá separar o joio do trigo e temos até o dia 12 de setembro para trabalhar e mostrar a todos a competência e seriedade do Bisol”.

Luana Mota, líder da Ação da Mulher Trabalhista, disse que “Estamos dedicadas a este movimento libertador para Itatiaia. Com o trabalho de Bisol vamos emancipar a cidade desta política velha e vamos fazer a cidade reluzir suas belezas naturais e sua esperança de futuro”, afirmou.

Miro Teixeira, ex-ministro e 11 vezes deputado federal, afirmou que é heroica a decisão de se candidatar a administrar uma cidade como Itatiaia, “você está se candidatando a uma posição de luta em defesa de uma população que sofre com a corrupção, amigo Bisol. O povo reconhece sua história e vai te credenciar para este desafio”, disse Miro Teixeira.

A deputada estadual delegada Martha Rocha (PDT) afirmou que “Vamos levar o trabalhismo, a cidadania e a educação integral para o município de Itatiaia sob a liderança dos amigos Bisol e Porto”

Ao finalizar a convenção, agradecendo aos diversos participantes Bisol relembrou que o plano de governo apresentado é fruto de um diálogo inédito com toda a sociedade através do Plano de Governo Participativo. “Nosso projeto de Universidade, de mudança do espaço urbano, de criação da moeda social, de educação integral e, principalmente de transparência acima de tudo, é o que as pessoas querem que aconteça nesta cidade. E é isso o que faremos por esta população”.