PDT Pinheiral realiza convenção municipal nesta sexta-feira

Pinheiral – O Partido Democrático Trabalhista (PDT) Pinheiral realiza nesta sexta-feira (24), a sua convenção municipal na Câmara de Vereadores da cidade, Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, no bairro Rolamão, em Pinheiral. O evento está programado para começar às 17 horas e contará com a presença da deputada estadual, Marta Rocha.

A convenção trazer discussões políticas locais, atraindo líderes partidários, membros engajados e cidadãos interessados em contribuir para o cenário político da cidade. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Pinheiral, Júlio Barbosa, que tem o seu nome já à disposição do partido como pré-candidato a prefeito, já confirmou presença no evento.

Durante a convenção são esperados debates sobre as diretrizes partidárias, estratégias para o próximo período eleitoral e a apresentação de possíveis candidatos. A escolha do local, na Câmara Municipal, destaca a importância do evento para a vida política da cidade.

A participação dos membros do partido no encontro político que será aberto à população, reforçam a relevância da convenção como um espaço para o diálogo democrático e a construção coletiva de propostas para o futuro de Pinheiral.