terça-feira, 12 agosto 2025
Pediatras pedem urgência à Câmara para aprovar lei contra abuso infantil digital

Presidente da Câmara vai pautar projetos contra “adultização” de crianças

by Mayra Gomes

País – A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) solicitou, nesta terça-feira (12), à Câmara dos Deputados, urgência na aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 2.628/2022, que estabelece regras para prevenir, identificar e coibir o abuso e a exploração sexual infantojuvenil em plataformas digitais. O texto já foi aprovado pelo Senado.

O pedido foi encaminhado ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e a outros parlamentares. O documento ressalta o dever do Estado, da sociedade, das famílias e das empresas em garantir que crianças e adolescentes cresçam livres de violência. “Não há mais espaço para complacência.”

“Todos os dias, histórias de crianças e adolescentes vítimas de violência física ou emocional, ou expostos a conteúdos inadequados para sua faixa etária, demonstram que a regulamentação não pode esperar. Cada dia sem essa proteção representa risco para milhões de crianças.”

Segundo a SBP, em 2024, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil registrou pelo menos 53 mil denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantojuvenil.

“É essencial garantir que crianças e adolescentes não sejam expostos a conteúdos nocivos nem se tornem alvo de agressores.”

“O quadro indica riscos graves no ambiente digital, estimulando práticas como sexualização precoce, nudez e pornografia infantil, sexting, sextorsão, estupro virtual, grooming e uso criminoso de deep fakes para manipulação de imagens”, destacou o documento entregue aos parlamentares.

“É inaceitável que empresas de tecnologia mantenham ambientes virtuais onde circulam livremente conteúdos ilegais e de alto risco, sem ações rápidas e eficazes para sua remoção. Também é inaceitável que a privacidade e a segurança de crianças e adolescentes não sejam prioridades máximas na concepção e operação desses sistemas, e que o lucro se sobreponha à vida e à integridade deles”, ressaltou a entidade.

Entenda
O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira (11) que vai pautar projetos que combatam ou restrinjam o alcance de perfis e conteúdos nas redes sociais que promovam a “adultização” de crianças e adolescentes.

O tema ganhou repercussão após denúncias do influenciador Felca Bress contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais ou falando de sexo em programas divulgados nas plataformas digitais.

“O vídeo do Felca sobre a ‘adultização’ das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca o coração da nossa sociedade. Na Câmara, há vários projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão”, afirmou Motta em rede social.

O influenciador tem denunciado perfis com milhões de seguidores que utilizam crianças e adolescentes em situações consideradas adequadas apenas para adultos, visando aumentar visualizações e arrecadação – a chamada monetização dos conteúdos. Com informações da Agência Brasil.

