Perfil fake no Facebook divulga telefone particular de Samuca Silva

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 17:14 horas

Volta Redonda – Um perfil fake no Facebook, com o nome de Aghata Sales, está divulgando nas redes sociais o telefone pessoal do prefeito Samuca Silva. Ao tomar conhecimento do caso, o prefeito disse ao DIÁRIO DO VALEque encaminharia o caso para seus advogados particulares e para a Procuradoria Geral do Município. Samuca disse que também vai fazer uma denúncia formal a 93ª Delegacia de Polícia.

“Se precisar irei até a delegacia de crimes cibernéticos. Estão divulgando meu telefone através de um perfil fake, justamente na hora que estamos todos focados no combate ao Novo Coronavírus. Em uma análise minuciosa no perfil, conseguimos ver que é um perfil ligado a um político da cidade. Vamos pedir investigação”, disse o prefeito.